Set-Jetting: recorre los escenarios reales de ‘Jurassic World’, ‘The Bear’ y ‘The Last of Us’

Ver historias con escenarios cautivadores en series o películas, incita a los trotamundos a elegir destinos de vacaciones. Gracias al Set-Jetting, se desvanece la línea entre la ficción y la realidad para los viajeros del 2025. Su apuesta es experimentar ellos mismos esos escenarios que los cautivaron en sus tramas favoritas.

Esta tendencia, que emergió en 2023, sigue cobrando adeptos. 66 % de los encuestados dijeron que la televisión y las películas tienen más peso en sus planes de viaje en comparación al 2024, reportó el informe And… action! The 2025 Set-Jetting Forecast de Expedia.

No únicamente buscan locaciones de rodaje, desean experiencias que van más allá de las simples visitas turísticas. A continuación, algunos de los destinos que van al alza, por los recientes estrenos.

1.Jurassic World: Rebirth

Es una aventura inmersiva rodeada de entornos selváticos, parques, playas remotas y costas primitivas en Asia, específicamente en la región sur de Tailandia, que forman parte de la ficticia isla Saint-Hubert. Las estrellas son Krabi, Phang-Nga y Trang, elegidas por el director Gareth Edwards por sus parajes tropicales, exuberantes selvas y sus aguas color esmeralda.

Las maravillosas locaciones que aparecen son el Parque Nacional Khao Phanom Bencha, que posee la cascada Huai To, de varios niveles en medio de la densa jungla donde se sumerge el personaje principal. Klong Root, un canal de manglares, que se muestra en las secuencias tranquilas, aquí puedes practicar paddle board.

Las escenas de persecución se grabaron en el Parque Nacional de Ao Phang Nga, famoso por sus imponentes relieves kársticos de piedra caliza, ideal para un recorrido en kayak. Ko Kradan, es una isla remota de arena blanca, donde se grabó el naufragio, apta para practicar snorkel. Tham Marakot, la cueva esmeralda, ubicada en el Parque Nacional de Hat Chao Mai, a la que se accede por un estrecho túnel, sorprende por su belleza.

2. The Bear

La serie ganadora de un Emmy puso en la mira la vibrante escena culinaria de Chicago. Mostró desde desordenados puestos de carne italiana, hasta platillos meticulosamente elaborados de alta cocina. Destacando lo diverso y profundo de su identidad culinaria a través de sus auténticos barrios como: River North, West Loop, Wicker Park, Logan Square y Pilsen.

De hecho, debido a la popularidad de la serie, que ha estrenado recientemente la temporada cuatro, han surgido tours gastronómicos inspirados en The Bear, que visitan varios restaurantes que hoy por hoy son icónicos.

Entre los imperdibles que debes probar destacan: Mr Beef on Orleans, la pequeña y sencilla sandwicheria italiana, que es la inspiración real para la serie; un dato curioso: Christopher Storer, el creador de la serie, es amigo de la infancia de Chris Zucchero, dueño de Mr Beef.

Ever, de alta cocina y poseedor de dos estrellas Michelin, se usó para grabar las escenas del supuesto restaurante de la chef Terry que cerrará sus puertas para sorpresa de Carmy y Richie, en la segunda temporada. Afterbar, con un menú inspirado en la cultura hotelera de Chicago, no sólo sirvió para rodar escenas de la serie que parecían Copenhague, también se convirtió en punto de reunión del equipo de The Bear después del rodaje. Alpana, un elegante bistro que es visitado por Sweeps para que lo asesoren en el maridaje de vinos, durante la cuarta temporada.

3. The Last of Us, temporada 2

Trató de recrear en Alberta, Canadá, los diversos paisajes postapocalípticos de Estados Unidos, especialmente, los escenarios del videojuego The Last of Us Parte II que recorre bellas montañas y tranquilas ruinas de diferentes sitios como Jackson, Wyoming y Seattle.

Tienes que conocer la bahía de Minaty, en la Columbia Británica, que sirvió para construir un enorme set que parece Jackson Wyoming, equivale a dos manzanas de ciudad con numerosos edificios. Mientras las escenas que recrean Seattle, se filmaron en Vancouver, en diferentes partes del centro, como: Chinatown, Stanley Park y el Teatro Orpheum.

El Capitolio del juego se replicó en Nanaimo. Otro lugar importante dentro de la narrativa es Greenplace Market que fue replicado en Kamloops. Ciertas locaciones de Alberta, que aparecieron en la primera temporada, se utilizaron también en la segunda saga para mantener la continuidad.