El Caribe por generaciones

Siempre ha generado una fascinación por sus escenarios salpicados de aguas turquesas. Por ello, Amadeus se dio a la tarea de averiguar cuáles son los destinos favoritos por cada generación. Para determinar exactamente qué prefiere cada tribu, tomaron las cifras de llegadas entre abril de 2025 y marzo de 2026.

La generación alfa y Z

Podríamos decir que estos chiquitines conforman el 22 % de los arribos a la región tropical, incendiados por vídeos en redes sociales.

Sus favoritos:

26 % prefiere a las Bahamas

Qué hacer: En los jardines de Ardastra, centro de rescate silvestre, aprecia a los flamencos entre jardines tropicales; sube los 65 peldaños de Queen´s Staircase; visita la isla Blue Lagoon, que combina playa, selva tropical y un delfinario.

25.5 % apuesta por Puerto Rico

Qué hacer: Disfruta de un recorrido en kayak nocturno en Mosquito Bay en Vieques, la bahía bioluminiscente más brillante del mundo; camina por El Yunque, el único bosque tropical de EE. UU. que alberga la cascada La Coca; explora Ponce, una ciudad colonial al sur que tiene un jardín japonés con mariposario.

25.3 % eligió Turcos y Caicos

Qué hacer: Visita Conch Bar Caves, en Middle Caicos, un sistema de cuevas no sumergidas con formaciones de estalactitas y estalagmitas; realiza kayak en el Chalk Sound National Park, una laguna interior con aguas turquesas salpicadas de islotes de piedras. No te pierdas las playas de Grace Bay Beach.

Los millennials

Aunque ya son más maduros, tienen entre 25 y 46 años, pero aún son jóvenes; representan el 35 % de los visitantes del Caribe. Están divididos en parejas, lunamieleros y familias.

Sus favoritos:

43.1 % se dejó seducir por Santa Lucía

Qué hacer: Una caminata guiada te llevará a descubrir Gros Piton con conos volcánicos que son símbolo de la isla y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; sumérgete en las aguas calmadas de Sugar Beach; visita el único volcán Overdrive, donde te aplicarán un facial de barro volcánico en Sulphur Springs.

40 % seleccionó a Curaçao

Qué hacer: Explora las casas coloniales holandesas de colores en Willemstad; sube al monte más alto del Christoffel National Park para tener una de las mejores vistas de la isla; recorre el Museo Kurá Hulanda, que narra la historia del comercio de esclavos y las raíces culturales de la isla.

40.3 % prefirió Granada

Qué hacer: Descubre las Concord Falls, que son tres cascadas en el lado oeste de la isla y ve a la destilería de ron más antigua del Caribe conocida como River Antoine Rum Distillery, cerca del lago Antoine.

Generación X

Un sector conformado por adultos de entre 46 y 65 años, conformó el 33 % de los arribos a la región. Son visitantes habituales en temporada media y baja.

Sus favoritos

44.4 % se sintió atraído por Bonaire, San Eustaquio y Saba

Qué hacer: Sumérgete entre rutas de senderismo empinadas que recompensan con una de las mejores vistas en Mount Mazinga, un cono volcánico inactivo; adéntrate en el Fort Oranje en San Eustaquio, que fue construido en 1636 y renovado en los siglos XVII y XVIII.

42% arribó a las islas Vírgenes Británicas

Qué hacer: Descubre las piscinas naturales formadas por granito, grutas y túneles de The Baths en Virgin Gorda, la atracción más popular del archipiélago; goza de las vistas panorámicas y las aguas calmadas de Cane Garden Bay Beach; apuesta por el hiking en Sage Mountain National Park.

38.3 % no pudo resistirse a Cuba

Qué hacer: Imperdible La Habana Vieja con arquitectura colonial y plazas históricas para paseos al atardecer; En Trinidad toma clases de salsa y visita el valle de los Ingenios; en Baracoa, su ciudad más antigua, visita la plantación de cacao y pasea en bote por el cañón de Boca de Yumurí.

Baby Boomers

Ya son maduros, pues tienen arriba de 65 años y representan tan sólo el 10 % de los viajeros. Se sintieron atraídos por la comodidad y prefirieron largas estancias.

17.5 % se inclinó por Guyana

Qué hacer: No te pierdas las cataratas Kaieteur, que tienen una caída libre de 226 m, accesibles en un vuelo escénico por avioneta; visita Rupununi, una región que te permitirá conocer la sabana, bosques tropicales y ríos llenos de vida silvestre en un sólo viaje.

16.4 % mostró predilección por Anguila

Qué hacer: Dirígete en lancha a Little Bay, una pequeña bahía escondida para realizar esnórquel; si prefieres bucear, lo ideal es navegar hacia Sandy Island o los cayos Prickly Pear, podrás comer langosta a la parrilla; relájate mientras tomas el sol en la franja de arena de Rendezvous Bay.

14.6 % apostó por Bonaire, San Eustaquio, Saba

Qué hacer: Bucea entre arrecifes en sitios marcados con rocas amarillas en el Bonaire National Marine Park; mientras que el Washington Slagbaai National Park te anima a caminar entre colinas volcánicas, lagos salados y bosques de cactus. También ofrece sitios para esnorquelear rodeados de peces tropicales en la playa Funchi y el monte Brandaris.