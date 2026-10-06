Ottawa, espléndida en otoño

Si quieres crear espléndidos viajes salpicados por el colorido otoñal, Ottawa se posiciona como el secreto mejor guardado de Canadá para vivirla a un ritmo relajado.

Esta ciudad no únicamente es la capital de Canadá, es un lugar tan vibrante y hasta el 87 % de los residentes reconocen el valor del turismo que no sólo beneficia a la economía, también mejora la calidad de vida. Únicamente en el verano la demanda de habitaciones se incrementó en un 3 % con respecto al año pasado. Cabe destacar que la ciudad recibe entre 9.8 millones de visitantes al año y el 30.8 % lo hace por placer, según cifras de Ottawa Tourism.

Una capital dinámica

El otoño también se perfila como una temporada efervescente que ofrece una variedad de actividades y, además, porque las tarifas hoteleras disminuyen, la temperatura es cálida y hay un cúmulo de experiencias para disfrutar.

Microaventuras

A continuación te brindamos algunas opciones para crear itinerarios dinámicos:

Disfruta de su colorido otoñal: Gracias al evento Fall Rhapsody, del 1 al 25 de octubre, puedes maravillarte con impresionantes escenarios naturales cubiertos con un manto rojo, naranja y dorado. Por ejemplo, a 10 minutos del centro te encontrarás de frente con el Parque Gatineau, que despliega una paleta dorada a través de sus 165 kilómetros de senderos, que incluyen colinas escarpadas. Hay transporte gratis a la zona de lunes a viernes. Apuesta por las vistas extraordinarias del Mirador Champlain y del sendero King Mountain.

Escenarios rurales: Los numerosos sitios del Cinturón Verde de la Capital Nacional son ideales para recorrerlos en bicicleta; a tu paso encontrarás granjas, bosques y humedales. Si lo prefieres, camina para tomar fotos durante las tardes mientras recoges manzanas o calabazas.

Experiencias enológicas: A solo media hora del núcleo urbano, Richmond Estate Winery ofrece catas e incluso tiene un bistró para detenerte a gozar de una espléndida comida. Ofrece paquetes personalizados para grupos o amantes del vino por separado.

Un tip: el Ottawa Tasting Passport, es un pase digital que brinda descuentos en seis establecimientos locales entre cervecerías, sidrerías y bodegas. Lo puedes adquirir en línea.

Recorridos fluviales: Tras una ambiciosa remodelación, el camino Ottawa River Pathway ha reabierto sus puertas detrás de Parliament Hill. La ruta conecta con la red Capital Pathway, de más de 200 km, y culmina en el vanguardista East Wharf Dock, un espacio ribereño perfecto para admirar los colores de la estación sobre el agua.

Conoce parte de su patrimonio: A través de una visita interactiva de 45 minutos por la Real Casa de la Moneda de Canadá, añade un toque cultural distintivo al itinerario. Permite a los grupos presenciar la fabricación de monedas conmemorativas y lingotes de oro, disponible en inglés y francés.

Estas actividades te permitirán crear atractivos itinerarios de entre tres y cuatro noches para descubrir Ottawa en otoño