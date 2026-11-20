Baja California se puede recorrer a través de rutas que conectan viñedos, gastronomía, playas, ranchos, senderos y tradiciones del norte de México. Los siete destinos del estado ofrecen experiencias que permiten organizar viajes en pareja, con amigos o en familia.

La propuesta de rutas temáticas muestran distintas facetas de la región, desde Valle de Guadalupe y Ensenada hasta Tijuana, Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito.

1. Ruta del Vino: de Tecate a Valle de Guadalupe

La Ruta del Vino atraviesa siete valles vitivinícolas de Baja California, entre ellos Valle de Guadalupe.

El recorrido permite visitar viñedos, realizar catas y conocer propuestas gastronómicas. Al sur de Ensenada se encuentra también la Antigua Ruta del Vino, que acerca al viajero a los orígenes de la producción vitivinícola en México.

Tecate, Pueblo Mágico fronterizo, funciona como otra puerta de entrada a esta experiencia.

2. Ruta de la Cerveza Artesanal

Tijuana, Ensenada y Mexicali concentran parte de la producción cervecera del estado.

La ruta permite conocer cervecerías locales, probar diferentes estilos y acompañarlos con productos de la región. Puede incorporarse a una escapada urbana o combinarse con otros recorridos gastronómicos.

3. Ruta de las Flores y actividades en ranchos

Entre Tijuana y Playas de Rosarito, la Ruta de las Flores recorre ranchos donde las plantas de temporada forman parte de la visita.

La experiencia incluye actividades como cabalgatas, tirolesas y talleres de jardinería, por lo que puede funcionar para viajes familiares.

4. Senderos para recorrer Baja California a pie

La Ruta de Senderos Homologados está compuesta por caminos señalizados que atraviesan diferentes ecosistemas.

Estos recorridos permiten observar flora, fauna, paisajes y vestigios del patrimonio cultural de Baja California.

5. Queso, vino y vida de rancho

La Ruta del Queso abre las puertas de ranchos y productores para conocer los procesos de elaboración.

En el Valle de Ojos Negros, la Ruta del Queso y el Vino combina ambos productos dentro de una misma experiencia.

La oferta relacionada con el campo continúa con la Ruta Vaquera, con paseos a caballo, cabalgatas, fiestas patronales y competencias de rodeo.

6. Ruta del Dátil en Mexicali

Mexicali es el punto de partida de la Ruta del Dátil.

Este producto aparece en distintas preparaciones locales, desde su venta directa hasta pays, empanadas y otras propuestas de repostería.

7. Wellness entre los viñedos

Valle de Guadalupe suma experiencias para quienes buscan un ritmo distinto durante el viaje.

La Ruta Wellness entre Viñedos incorpora yoga, spa y vino orgánico dentro de entornos relacionados con la producción vitivinícola.

Estas rutas permiten diseñar distintos itinerarios por Baja California. Un viaje puede comenzar entre viñedos, continuar por senderos o ranchos y terminar frente al mar, con opciones que conectan gastronomía, naturaleza y tradiciones dentro de un mismo estado.