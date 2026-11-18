¿Quieres saber quiénes se llevaron los tres primeros galardones en los World Ski Awards? En INVERTOUR MEDIA, te contamos todos los detalles y sus atractivos principales:

La primera posición: Val Thorens , en Francia

Debes saber que está es la undécima vez que ha sido nominada, por algo será. Forma parte de Les 3 Vallées, con 600 km de pistas interconectadas con remontes de última generación y una excelente apuesta de ski-in y ski-out total. Es una de las más altas de Europa, situada a 2 mil 300 m, posee una de las mejores ofertas de nieve de polvo. Te encantará porque abre desde noviembre hasta mayo.

La apertura es un gran evento, la Grande Première del 21 al 22 de noviembre. No solo es posible esquiar, también invita a descubrir las innovaciones en equipamiento de esquí. Se instala una aldea efímera en la Place Caron. Se caracteriza por una vibrante escena festiva que incluye conciertos en vivo, fuegos artificiales, proyección de películas de montaña, hasta una deliciosa fiesta de raclette. Pero, no es el único evento, también celebra la Copa del Mundo de Ski Cross FIS, del 10 al 11 de diciembre; el Freeride World Tour del 24 al 30 de enero y cierra con el Cosmic Mountain Festival del 17 al 19 de abril.

La segunda posición: Deer Valley Resort, en Park City Utah

Es un hotel de cinco estrellas a pie de montaña que ofrece una experiencia de lujo boutique sumamente cómoda. Abrirá a partir del 5 de diciembre con una gran primicia la nueva Hail Peak Express con 4 mil 046 km2. Únicamente, abre para esquiar y lo mejor, controla el acceso de visitantes diarios para evitar aglomeraciones. Si eres principiante tiene escuelas de esquí de primer nivel. Para relajarte tiene spas de lujo.

La tercera posición: Kitzbühel, en Austria

Combina el encanto de un pueblo medieval alpino con infraestructura de primer nivel, conocido por sus 233 km de pistas, aptas para todos los niveles y el mítico descenso del Hahnenkamm. Es el escenario de una de las carreras de esquí más famosas, que este año celebrará la 87a Hahnenkamm Race del 22 al 24 de enero. Mientras que la Bandura Bank Snow Polo World Cup se efectuará del 14 al 17 de enero. Para beneplácito de chicos y grandes alberga un mercado navideño. En el casco histórico de Kitzbühel encontrarás boutiques, cafés y el legendario après-ski en The Londoner. Ya está abierto.

¿Cuál es tu favorito para ir a esquiar este invierno?