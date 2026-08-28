Razones para visitar Puerto Rico, más que playas y música

Puerto Rico reúne historia, naturaleza, gastronomía, vida nocturna y actividades al aire libre en un territorio para combinar varios tipos de viaje. Para el mercado mexicano, el destino también ofrece la ventaja del idioma español y distintas opciones de conexión aérea vía Estados Unidos o Panamá.

Carlos Allende, representante de Puerto Rico en México de GMS, comentó que la isla utiliza el dólar estadounidense y tiene al español y al inglés como idiomas oficiales. Su clima se mantiene entre 21 y 32º centígrados durante gran parte del año, lo que permite planear visitas en distintas temporadas.

¿Qué lugares históricos se pueden visitar en Puerto Rico?

San Juan es uno de los puntos de partida para conocer Puerto Rico. La ciudad fue fundada en 1521 y conserva sitios como el fuerte San Cristóbal y el Castillo San Felipe del Morro.

El Viejo San Juan destaca por sus calles y fachadas de distintos colores, una característica que tiene raíces en la forma en la que antiguamente se identificaban las viviendas. La zona histórica forma parte del patrimonio reconocido por la UNESCO.

Otra alternativa es Ponce, la segunda ciudad más grande de la isla. Su desarrollo histórico tuvo relación con actividades como el café y la caña de azúcar, mientras que su arquitectura conserva elementos de su pasado urbano.

Apuesta por naturaleza y aventura

Alrededor del 60 % del territorio de la isla es montañoso. Entre sus espacios naturales aparece El Yunque, descrito durante la presentación como el único bosque tropical dentro del sistema de parques nacionales de Estados Unidos.

La isla cuenta además con más de 40 ríos, cascadas y especies endémicas. A esto se suma el sistema de cavernas asociado al río Camuy, donde se han registrado alrededor de 250 cuevas.

Uno de los fenómenos que más llama la atención es la bioluminiscencia. Vieques concentra una de las zonas más conocidas, mientras que Laguna Grande ofrece otra opción cerca de la isla principal.

¿Qué comer y beber durante?

La gastronomía tiene al plátano verde como uno de sus ingredientes principales. Entre los platillos más conocidos aparece el mofongo, que puede acompañarse con cerdo, pescado, res o pollo.

También destacan las empanadillas, alcapurrias y los pasteles, estos últimos asociados especialmente con la temporada navideña.

El ron forma otra parte de la identidad turística. En la isla existen destilerías como Bacardí y Ron del Barrilito, además de otras casas productoras que permiten conocer la historia de esta bebida.

De la salsa a las compras: otras razones para visitar la isla

La Placita de Santurce combina mercado durante el día con música, alimentos y vida nocturna de jueves a domingo. Existen espacios como Distrito T-Mobile para entretenimiento y restaurantes.

Para quienes prefieren compras, Puerto Rico cuenta con centros como The Mall of San Juan, Premium Outlets y Plaza Las Américas, señalado durante la presentación como el centro comercial más grande del Caribe, con más de 300 tiendas.

Puerto Rico permite armar un itinerario que combine ciudad, naturaleza, gastronomía y playa, con sus más de 300 hoteles y más de 300 kilómetros de costa.