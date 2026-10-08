Los viajeros no cancelarán sus próximas vacaciones

La temporada turística que se avecina demuestra que las ganas de explorar el mundo mientras se viaja superan cualquier barrera económica y que no habrá vacaciones canceladas.

No pagarán de más

Es una realidad, los precios para salir no han bajado, al contrario, siguen a la alza. Sin embargo, ese factor no ha desanimado a los ávidos trotamundos. De acuerdo con un estudio realizado por Savvy más del 70 % planea efectuar una escapada de placer entre octubre y febrero. Así que, como te darás cuenta, no se han asustado ante la escalada de precios, pero sí han decidido tomar el control de las finanzas y no están dispuestos a gastar de más.

El pulso del ahorro

Para obtener las cifras para el informe, entrevistaron a mil 2 usuarios de su base de datos, analizaron costos, comisiones y decisiones de alojamiento para la próxima temporada otoño-invierno y esto fue lo que detectaron:

Nos encontramos ante un viajero más estratégico, más informado y menos dispuesto a pagar costos ocultos. Exigen claridad absoluta desde el primer clic.

Más del 67 % usaría una plataforma de reservas directas en lugar de una agencia de viajes online tradicional como Airbnb o Vrbo, si eso les permite ahorrar alrededor del 15 %.

o Vrbo, si eso les permite ahorrar alrededor del 15 %. Casi el 64 % planea gastar alrededor de $2 mil 500 dólares en alojamiento por viaje.

Reservar directamente con un hotel, una empresa de alquiler vacacional o un anfitrión es la opción más citada, con 43.7 %.

40 % apostará por hacer las travesías en temporada baja.

38.6 % huye de las plataformas con altas comisiones.

Mientras que 37.9 % prefiere reservar en sitios que ofrecen descuentos y confían en el rastreo de códigos de ofertas.

El 49.48 % de los consumidores busca el precio total más bajo

El 81 % de los usuarios confiesa haberse llevado sorpresas desagradables al descubrir comisiones ocultas en sitios web. Por ello, el 36.33 % prioriza la ausencia de tarifas ocultas.

El futuro de la confianza

Aunque el estudio no enumera ciudades, los destinos más solicitados se definen por atributos. Ganarán los alojamientos con gestión profesional, precio total visible, contacto directo y estancias flexibles en temporada baja.

La demanda se concentrará en experiencias donde el viajero pueda controlar el gasto y evitar cargos extra. El sitio sigue importando, pero el lugar donde reserva pesa igual. Para la próxima temporada, la fórmula es clara: menos estrés, menos sorpresas y mayor valor. La reserva directa se consolida como la gran aliada del pasajero astuto.