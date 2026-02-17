4 destinos imperdibles en Canadá

En 2026, Canadá se destaca como uno de los destinos más seguros. Los buscadores de viaje han identificado cuatro sitios que son ideales para descubrir la nación: Charlottetown, Winnipeg, St. John´s y Halifax. No únicamente es un país de clase mundial, constantemente se posiciona como uno de los más seguros para los viajeros. Durante el pasado año se reportó un aumento interanual del 9.2 % en las llegadas de visitantes extranjeros, lo que refleja el interés para viajes culturales y de ocio, según datos de Immig Canadá.

Para impulsar su crecimiento contará con la expansión de servicios aéreos de Air Canada. Sus bellezas naturales son innegables y la diversidad cultural lo coloca como una excelente opción para viajar en este 2026.

Sus joyas escondidas

En INVERTOUR te sugerimos algunos de sus sitios que podrían ser ideales para tu próxima estancia en el país:

Winnipeg, Manitoba, será un destino tendencia en 2026 por las enormes inversiones en turismo indígena y sus museos de talla mundial. Los amantes del Jazz no se pueden perder el TD WInnipeg Jazz Festival del 16 al 21 de junio, en el histórico Exchange District. Del 9 al 12 de julio se celebrará el Winnipeg Folk Festival, uno de los festivales folklóricos más importantes, con más de 70 actos internacionales. Para conocer su cultura indígena, visita el Qaumajuq en la Galería del Arte de Winnipeg, que alberga la colección pública de arte Inuit contemporáneo más grande del mundo. Mientras que el Museo Canadiense de los Derechos Humanos es una maravilla arquitectónica y el primer museo de su tipo.

Charlottetown, la capital de la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá, es pequeña pero llena de energía. Combina magistralmente el encanto del siglo XIX con una sofisticada oferta gastronómica. Impresiónate en la Basílica de San Dunstan, una impresionante catedral gótica. Camina en Victoria Row, una calle peatonal adoquinada rodeada de edificios victorianos de ladrillo rojo, boutiques y cafeterías. Por la tarde es imprescindible pasear por el Paseo Marítimo del Parque Victoria, un sendero costero. Los paladares gourmet se deleitarán en el Festival Internacional de Mariscos de la Isla del Príncipe Eduardo del 17 al 20 de septiembre. Apuesta por una excursión a Green Gables Shore, que inspiró la novela de Ana de las Tejas Verdes, conocerás criaderos de ostras y mejillones.

Halifax, Nueva Escocia, te encantará porque es una bulliciosa ciudad portuaria con una historia militar y un ambiente moderno juvenil, por su alta población estudiantil. Para adentrarse en su cultura, la opción es visitar el sitio histórico de la Ciudadela de Halifax, donde encontrarás Fort George con forma de estrella, que lanza un cañón diariamente al mediodía. Por supuesto, tienes que subir al faro de Peggy´s Cove. Imprescindible visitar Lunenburg, un puerto con un pasado de más de 50 años, embárcate en un tour de avistamiento de ballenas jorobadas de junio a octubre.

St. John’s, Terranova, famosa por sus coloridas casas pintadas en tonos pastel en Jellybean Row y su belleza agreste. En Quidi Vidi Village, encontrarás el hogar de la cervecera Quidi Vidi Brewery. Se espera que las condiciones climáticas permitan ver el Iceberg Alley entre mayo y junio. El George Street Festival en julio y agosto, brinda seis noches de música al aire libre en una calle donde hay la mayor cantidad de pubs por metro cuadrado en Norteamérica. El primer miércoles de agosto se celebra la Regata Real de St. John´s, uno de los eventos deportivos más antiguos de Norteamérica.