Efecto Bad Bunny impulsa a Puerto Rico como destino imperdible, ¿qué puedes hacer ahí?

Puerto Rico vive un momento clave como destino turístico y los números lo confirman. De acuerdo con datos de Civitatis, plataforma especializada en actividades en español y portugués, las reservas de tours y experiencias en la isla crecieron un 234 % en 2025 frente a 2024. Este salto se explicó por una mezcla clara: naturaleza caribeña, patrimonio histórico y una ola cultural que colocó al país en el centro de la conversación global.

El llamado “efecto Bad Bunny” tuvo un peso importante en este impulso. La residencia musical del cantante en la isla, su presencia en el medio tiempo del Super Bowl y su histórico Grammy con un álbum completamente en español reforzaron el interés internacional por conocer el lugar donde nació esta identidad artística. Así, Puerto Rico unió su oferta clásica de sol y playa con el impacto de la cultura pop.

Pero más allá del fenómeno mediático, lo que atrajo a los viajeros fue la variedad de experiencias disponibles. Entre las actividades más reservadas destacan las excursiones a playas y cayos que muestran el lado más paradisíaco del Caribe. Los tours en catamarán hacia la isla de Culebra o los paseos a Icacos permiten disfrutar aguas turquesas, snorkel y un ambiente relajado.

En la capital, San Juan concentró la actividad más solicitada: el free tour por el centro histórico. Este recorrido funcionó como una puerta de entrada para entender la arquitectura colonial, los sabores locales y la historia del destino. Para quienes buscan una conexión cultural más directa, las clases de salsa al aire libre también ganaron popularidad, impulsadas por el ambiente musical que domina la isla.

La naturaleza también ocupó un lugar central. Muchos viajeros eligieron recorridos por el Parque Nacional El Yunque, combinado con visitas a lagunas bioluminiscentes, o experiencias en kayak al atardecer en la Laguna Grande, en Fajardo. Otros puntos que aparecieron entre los favoritos fueron la visita guiada por Ponce, la excursión a Cueva Ventana y el snorkel en Fajardo.

Top 10 de actividades más reservadas en Puerto Rico en Civitatis

Free tour por San Juan Visita guiada por San Juan Excursión en catamarán a Culebra Excursión en catamarán a Icacos El Yunque + lagunas bioluminiscentes Kayak en Laguna Grande Visita guiada por Ponce Excursión a Cueva Ventana Clase de salsa en San Juan Snorkel en Fajardo

Para Civitatis, Bad Bunny actuó como catalizador de una tendencia que va más allá de la música. Su proyección global despertó el deseo de conocer los paisajes y referencias culturales que forman parte de la identidad de la isla. Todo apunta a que este interés continuará en 2026 y consolidará a Puerto Rico como un destino tendencia para quienes buscan experiencias con significado.