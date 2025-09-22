¡Conoce! Los 3 nuevos hoteles de lujo que abrirán próximamente

Desconectar de la vida diaria es parte esencial de los viajes y el lujo es clave para llevarlos a otro nivel. La opulencia por sí sola ya no es suficiente, pues los viajeros están a la caza de experiencias fuera de serie, e incluso podríamos afirmar que adoran encontrar joyas ocultas.

En pocas palabras, un mayor gasto genera expectativas más altas. Por lo tanto, el 37 % de los viajeros valora las marcas hoteleras de renombre, para el 30 % es preponderante la exclusividad y el 30 % aprecia las ubicaciones. La personalización es una prioridad para el 93 % de los trotamundos de lujo, según cifras del reporte The Intentional Travel de Marriott.

Esperadas aperturas hoteleras

¿Quieres algunas de las gemas hoteleras que comenzarán a brillar en el firmamento? Estas son las opciones que abrirán a finales del 2025 y principios del 2026, para escribir los nuevos capítulos de la hospitalidad de lujo sin miedo a innovar.

De frente al Oriente Medio

La belleza se fusiona con la sofisticación en The Red Sea Edition, será uno de los primeros en abrir en la isla Shura, en el mar Rojo, en el reino de Arabia Saudita, que vinculará la naturaleza virgen con la vibrante hospitalidad moderna. Promete revitalizar el cuerpo y el alma gracias a eclécticos servicios que te llevarán a disfrutar de un estilo de vida saludable. Incluirá tratamientos de primer mundo en un lujoso spa de vanguardia, cocktails a base de té que serán realzados por menús ricos en nutrientes, actividades recreativas en el efervescente Jiwa Beach Club y cocina de autor. Ofrecerá retiros de fitness revolucionarios con ceremonias inolvidables.

Oasis en México

Por primera vez, llegará a nuestro país el estilo de vida AMAN, que se define por la hospitalidad inigualable. Amanvari, te transportará a un retiro en el Cabo Oriental de Baja California, cautivará al ubicarse frente a tres paisajes distintos: playa, desierto y estuario (donde el agua dulce del río se funde con el agua salada del mar). Desde sus casitas se podrá apreciar el mar de Cortés y las montañas de la Sierra de la Laguna. Los restaurantes servirán desde cocina italiana hasta japonesa, sin olvidar los sabores vibrantes de la Baja. El Aman Spa, proporcionará tratamientos basados en la longevidad. Incluso existirá la posibilidad de adquirir propiedades para residencias permanentes.

El más alto del mundo

El Ciel de Dubai Marina, no sólo tendrá una altura de 365 metros, también poseerá la piscina infinita más alta del mundo, a unos 304 metros de altura, en la planta 77. Además, de un restaurante cerca del cielo a 350 metros de altura y el Sky Lounge en el piso 81. Por lo que brindará vistas panorámicas del golfo Pérsico y el archipiélago de islas artificiales de Dubái. Tendrá al célebre restaurante asiático Tattu Dubai, el Risen Café, el West 13 que servirá comida mediterránea y el Artisanal Bakery. Para garantizar la relajación, contará con un spa y 12 jardines verticales.