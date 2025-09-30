Nayarit refuerza su atractivo turístico con la apertura de Nauka Riviera Nayarit

La Riviera Nayarit suma un nuevo atractivo de clase mundial con la inauguración de Nauka Riviera Nayarit, un complejo turístico enclavado en más de 370 hectáreas de naturaleza virgen en Costa Canuva, municipio de Compostela.

Rodeado por selva tropical madura, acantilados volcánicos y más de siete kilómetros de costa —incluyendo cuatro kilómetros de playas suaves y seguras para nadar—, este santuario natural busca posicionarse como uno de los destinos turísticos más exclusivos y completos del Pacífico mexicano.

Uno de sus principales atractivos es su campo de golf de campeonato, diseñado por el reconocido arquitecto estadounidense Tom Fazio, quien lo ha catalogado como uno de los tres mejores de su portafolio. Con 18 hoyos, par 72 y 7,600 yardas, el campo recorre paisajes que van desde la selva hasta la costa, incluyendo tres hoyos frente al mar. A esta experiencia se suma The Booby Trap, un campo corto de 9 hoyos par-3 iluminado, ideal para jugar tanto de día como de noche.

A partir de noviembre de 2025, el complejo se enriquecerá con la llegada de Siari, a Ritz-Carlton Reserve, el segundo en México y noveno en el mundo. Este resort ofrecerá 87 exclusivas llaves, incluyendo una suite presidencial de cinco habitaciones, propuestas gastronómicas del galardonado chef David Castro Hussong, un centro de bienestar inspirado en tradiciones locales, múltiples albercas, un moderno Beach Club y un club infantil.

Nauka redefine el lujo costero

Además de sus propuestas deportivas y de hospitalidad, Nauka eleva el estilo de vida con amenidades como un Beach Club con alberca infinita de 60 metros y cocina de autor, un Marina Village & Yacht Club con capacidad para 400 yates de hasta 67 metros, un Club Deportivo de primer nivel, y una Aldea de Bienestar de seis hectáreas diseñada como un refugio para la salud y el equilibrio.

El complejo también ofrece una amplia gama de experiencias al aire libre mediante LIFE Adventures, un operador que organiza actividades de surf, pesca, buceo, deportes acuáticos, ciclismo, senderismo y tirolesas. Para los más pequeños, Nauka Kids propone un programa inmersivo diseñado para conectar con la naturaleza, mientras que los adultos pueden disfrutar de un exclusivo Speakeasy en la selva, con coctelería de autor y música curada.

Con este lanzamiento, la Riviera Nayarit se consolida como un destino turístico de primer nivel en México y América Latina, donde la belleza natural se combina con infraestructura de clase mundial para ofrecer experiencias únicas en un entorno de lujo, aventura y bienestar.