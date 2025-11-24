Expedia TAAP lanza Black Friday con descuentos desde 30 % en miles de hoteles

La temporada de descuentos comenzó y Expedia Travel Agent Affiliate Program (TAAP) lanzó su campaña de Black Friday con rebajas desde el 30% en miles de hoteles alrededor del mundo. La promoción estará vigente hasta el 3 de diciembre de 2025 y aplica para viajes completados hasta el 30 de diciembre de 2026, ofreciendo una amplia ventana para organizar vacaciones y escapadas con tarifas preferenciales.

“Esta es una gran oportunidad para que los agentes reserven para 2026, ayudando a sus clientes a planificar con anticipación y asegurar excelentes promociones”, comentó Luciana Melo, directora de Expedia TAAP para México.

Con esta iniciativa, la plataforma de Expedia Group respalda a los asesores al ofrecer tarifas competitivas para quienes buscan vacaciones de verano o salidas internacionales durante el próximo año, así como para quienes planean asistir al Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio.

Expedia TAAP lanza reto Ventas que Premian

Además, los agentes podrán participar en el reto de recompensas por tiempo limitado “Ventas que Premian: Buen Fin + Black Friday”, donde se entregarán 20 regalos en 400 mil puntos, equivalentes a $2 mil pesos, canjeables en marcas populares como Uber, Liverpool y Amazon.

La campaña reconoce a los profesionales por realizar reservaciones durante este periodo, agregando emoción y beneficios personales a su labor cotidiana.

Con más de 160 mil agentes registrados en todo el mundo, Expedia TAAP ofrece acceso a un portafolio de más de 3 millones de propiedades, 170 mil experiencias y 500 aerolíneas, junto con herramientas exclusivas de Expedia Group como chat con expertos, asistencia automatizada y soluciones rápidas para cambios en reservaciones.

Para más información entra a expediagroup.com.