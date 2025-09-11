Forbes Travel Guide presenta The Edge List 2025

Forbes Travel Guide (FTG), reconocida mundialmente como autoridad en hospitalidad de lujo, presentó The Edge List 2025. Esta lista distingue a 20 hoteles, resorts y cruceros que redefinen los límites de los viajes, al combinar destinos remotos con experiencias únicas y comodidad de primer nivel.

El anuncio subraya la importancia de un turismo que no solo ofrece lujo, sino también acceso a lugares extraordinarios, interacción cultural y respeto por el medio ambiente.

Las categorías de The Edge List 2025

La edición de este año se organizó en seis categorías que reflejan los diferentes enfoques del turismo de lujo actual:

Encuentros con animales

Aventuras en la playa

Inmersión cultural

Maravillas naturales

Expediciones al océano

Retiros en la naturaleza

Cada una de estas áreas destaca propiedades que cuentan con actividades diseñadas para viajeros que buscan ir más allá de lo convencional.

Ejemplos destacados de la lista

Entre los ganadores resaltan destinos que representan la esencia de The Edge List. En la categoría Beach Adventures, aparece Phulay Bay, una reserva Ritz-Carlton en Krabi, Tailandia, un resort de 54 habitaciones rodeado de acantilados de piedra caliza, selva tropical y el mar de Andamán.

En Natural Wonders, fue reconocido el Hotel das Cataratas, un Belmond en Iguassu Falls, Brasil, único en estar dentro del Parque Nacional Iguazú. Esta ubicación permite a los huéspedes vivir de cerca la majestuosidad de una de las cataratas más famosas del mundo.

En Ocean Expeditions, se distinguió al Silver Origin de Silversea, un crucero de lujo diseñado específicamente para recorrer las Islas Galápagos con el máximo confort y enfoque en la conservación ambiental.

La presencia de Ritz-Carlton Reserve

La marca Ritz-Carlton Reserve fue la más destacada, con tres propiedades incluidas en la lista: Phulay Bay en Tailandia, Nujuma en el Mar Rojo, Arabia Saudita, y Mandapa en Bali. Su propuesta se centra en que los viajeros descubran entornos íntimos y apartados.

El significado de “Edge”

El concepto Edge resume los principios que guían esta selección:

Acceso excepcional a destinos remotos y sorprendentes.

Innovación audaz en la creación de vivencias que superan lo esperado.

Administración global, con énfasis en la conservación y el respeto por las comunidades.

Experiencia elevada, que asegura un servicio de excelencia incluso en lugares aislados.

Según Hermann Elger, director Ejecutivo de Forbes Travel Guide, “La Lista Edge celebra el espíritu de descubrimiento que define los grandes viajes. Nos enorgullece reconocer a estas propiedades por ofrecer cosas únicas e inolvidables”.

Criterios de selección y próximos pasos

Los homenajeados se eligieron a partir de inspecciones en persona realizadas por el equipo de FTG, quienes trabajan de forma anónima, y mediante datos editoriales y de investigación. Este proceso garantiza imparcialidad y un alto estándar de calidad.

Un dato adicional es que uno de los integrantes de la lista será nombrado “ganador del año” en The Summit 2026, el encuentro anual de Forbes Travel Guide que reunirá a líderes del sector turístico y de lujo en Mónaco en febrero.

Una guía de inspiración para el viajero

The Edge List 2025 refuerza el compromiso de Forbes Travel Guide con el turismo de lujo, destacando propiedades que no solo tienen confort, sino que también impulsan la transformación. Para los viajeros, esta selección se convierte en una guía de referencia para elegir destinos que combinan naturaleza, cultura y hospitalidad de clase mundial.