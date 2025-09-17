Fairmont Mayakoba: experiencias de Halloween y Día de Muertos en la Riviera Maya

El Fairmont Mayakoba prepara una celebración única del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, donde la fantasía de Halloween se une con la tradición del Día de Muertos. Este resort de la Riviera Maya será escenario de actividades familiares, fiestas temáticas y cenas especiales que conectan lo festivo con lo espiritual, ofreciendo a los visitantes un viaje cultural y sensorial.

31 de octubre: Halloween en familia

Los más pequeños tendrán su espacio en los Kids Clubs Coatí y Balam, donde encontrarán actividades especiales para celebrar Halloween. Al caer la tarde, el tradicional “dulce o truco” recorrerá los pasillos del hotel, mientras estaciones de maquillaje transformarán a los niños en catrinas, superhéroes o criaturas fantásticas. Concursos de disfraces y búsquedas del tesoro darán un toque extra de diversión, con momentos que quedarán en la memoria familiar.

Los adultos también tendrán su propia experiencia con la “Haunted Soirée Party” en el rooftop bar “Cielo”. Entre catrinas, catrines y personajes de terror, la fiesta contará con DJ en vivo, cócteles de autor y la vista del mar Caribe como telón de fondo.

1 de noviembre: la After-Dead Party

Al día siguiente, la tradición mexicana toma protagonismo en la “After-Dead Party”. Altares iluminados con velas y flores de cempasúchil guiarán a los visitantes a una experiencia inmersiva. La música en vivo, el arte escénico y los antojitos mexicanos acompañarán una velada pensada para conectar con la memoria de los seres queridos. Los huéspedes también podrán caracterizarse como catrinas o catrines gracias a estaciones de maquillaje dentro del resort.

2 de noviembre: cena “Almas y Leyendas”

La celebración culminará en el restaurante La Laguna con la cena “Almas y Leyendas”. El ambiente, marcado por velas y el reflejo de la luna en el agua, ofrecerá una atmósfera de misterio y solemnidad. Tamales, pan de muerto, atole, pozole y mole formarán parte del menú, mientras la música y la danza llenarán de vida la tradición mexicana. Los altares, decorados con fotografías enviadas por los huéspedes, sumarán un toque personal y colectivo al homenaje.

Misterio en los canales de Mayakoba

Durante estas fechas, los canales de Fairmont Mayakoba se transformarán en escenarios iluminados, con recorridos en bote que combinan música, actuaciones y la magia de la naturaleza. Cada reflejo en el agua y cada sombra entre los manglares se integrarán al ambiente, invitando a los visitantes a sentir cómo las leyendas y la tradición cobran vida en un entorno único.

El Fairmont Mayakoba convierte esta temporada en una experiencia completa, en la que la cultura mexicana y la celebración internacional se entrelazan en un homenaje a la vida, la memoria y la unión familiar.