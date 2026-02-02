Celebrity Cruises presenta cuatro nuevos festivales europeos a bordo del Celebrity Xcel

Celebrity Cruises eleva la experiencia de los cruceros por Europa con el lanzamiento de cuatro festivales inspirados en el Mediterráneo a bordo de Celebrity Xcel, su más reciente barco. La propuesta se vive en The Bazaar, un espacio transformador que permite a los huéspedes seguir explorando la cultura de los destinos incluso después de zarpar del puerto.

Durante su temporada europea de verano, Celebrity Xcel ofrecerá una inmersión sensorial que combina gastronomía local, entretenimiento, tradiciones y artesanía, trasladando a la nave las vistas, sonidos y sabores de destinos icónicos del Mediterráneo.

The Bazaar: una nueva forma de vivir los destinos en alta mar

Desde su lanzamiento en noviembre, The Bazaar ha redefinido la inmersión cultural a bordo, integrando vivencias auténticas de cada destino en los días de navegación.

“The Bazaar ha revolucionado la forma en que los clientes se conectan con los destinos, extendiendo la experiencia cultural mucho más allá del tiempo en puerto”, afirmó Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises. “Estamos emocionados de transformar nuevamente este espacio para traer el latido del Mediterráneo a bordo en cada crucero por Europa”.

Diseñado para difuminar la frontera entre el barco y la costa, The Bazaar ofrece una programación dinámica con pantallas LED inmersivas de tres pisos, mercados de artesanos locales, actividades prácticas, propuestas culinarias regionales y entretenimiento en vivo. Cada día presenta una experiencia distinta, reflejando la esencia de destinos como Florencia, Santorini o Míkonos.

Cuatro festivales que celebran el espíritu del Mediterráneo

En el corazón de The Bazaar se encuentran cuatro festivales temáticos, cada uno inspirado en una región clave del Mediterráneo:

Opa Festival (Grecia)

Una celebración vibrante de la cultura griega que combina sabores clásicos como baklava y moussaka con actividades artesanales, como la creación de joyería “Mati”. Por la noche, la música en vivo invita a bailar, celebrar y gritar ¡Opa! al ritmo de canciones tradicionales.

Inspirado en el romance y la elegancia italiana, este festival ofrece degustaciones de limoncello, talleres de pasta y tiramisú durante el día. Al anochecer, el ambiente se transforma en una velada de encanto veneciano y sofisticación.

Colorido y apasionado, este festival rinde homenaje al espíritu español con sangría, platillos locales y actividades creativas como la elaboración de abanicos y rosas flamencas. El día culmina con espectáculos de flamenco llenos de energía y emoción.

Un viaje sensorial inspirado en las rutas de las especias, con tés aromáticos, dulces turcos, música envolvente y danzas tradicionales que celebran la riqueza cultural de ambas regiones.

Gastronomía inspirada en los destinos

La propuesta culinaria es uno de los pilares de The Bazaar. Mosaic, el restaurante de cocina abierta, presenta platillos reinventados inspirados en ciudades como Nápoles, Míkonos y Lisboa. Por su parte, Spice, el concepto casual del espacio, ofrece bocados rotativos durante el día, basados en los puertos visitados, con vistas panorámicas al mar.

Además, los huéspedes pueden participar en Chef’s Studio en Mosaic, la primera escuela de cocina inspirada en destinos de Celebrity Cruises, donde aprenderán a preparar recetas locales que cambian según los festivales y el itinerario.

Mercado, artesanía y experiencias locales

En los días de navegación, Market at The Bazaar permite a los viajeros llevarse un recuerdo auténtico de Europa, con productos de artesanos locales como aceite de oliva, textiles italianos o azulejos pintados a mano, provenientes de países como Italia, Francia, España, Grecia, Portugal y Marruecos.

Itinerarios europeos a partir de 2026

En tierra, Celebrity Xcel continúa la experiencia con visitas a destinos emblemáticos como Florencia, Palma de Mallorca, Santorini y Míkonos, además de estancias nocturnas en Madeira, que permiten una exploración más profunda.

A partir de mayo de 2026, Celebrity Xcel zarpará en su temporada inaugural europea, con itinerarios de siete a 11 noches desde Barcelona y Atenas, ofreciendo una nueva forma de descubrir el Mediterráneo como nunca antes.