Celebrity Cruises obtiene 25 premios Wine Spectator en 2026

Celebrity Cruises sumó un nuevo reconocimiento a su oferta gastronómica al obtener 25 premios en los Wine Spectator Awards 2026. Con este resultado, la naviera mantiene el programa de vinos más premiado en el sector de cruceros y alcanza un total de 165 galardones acumulados durante 14 años consecutivos.

Los reconocimientos incluyen 17 distinciones “Best of Award of Excellence” y ocho “Award of Excellence”, otorgadas a distintos espacios gastronómicos distribuidos en barcos de las series Edge, Solstice y Millennium.

Este logro también incluyó a dos conceptos recientes dentro de la flota. Uno de ellos es Trattoria Rossa, restaurante que debutó en el renovado Celebrity Solstice durante marzo de 2026. El espacio se especializa en cocina romana y del sur de Italia y rápidamente se integró a la oferta culinaria del barco.

Otro de los establecimientos reconocidos fue Mosaic, ubicado en Celebrity Xcel. Este restaurante propone platillos inspirados en las regiones que visita el itinerario del barco y forma parte de la estrategia de Celebrity Cruises para conectar la experiencia gastronómica con los destinos.

A la lista se suma Le Voyage, el restaurante creado por el chef Daniel Boulud, embajador culinario global de la compañía. Este espacio alcanzó otro hito este año al convertirse en el primer restaurante en alta mar en recibir una calificación de cinco estrellas por parte de Forbes Travel Guide.

La apuesta de Celebrity Cruises por el vino

La experiencia enológica es uno de los elementos más destacados a bordo de Celebrity Cruises. Cada restaurante cuenta con sommeliers especializados que orientan a los pasajeros entre más de 500 etiquetas disponibles.

La selección incluye vinos de regiones reconocidas a nivel internacional, marcas de prestigio y referencias exclusivas desarrolladas por la propia compañía. Esta variedad permite a los viajeros descubrir nuevas opciones durante su travesía.

Además de la oferta en restaurantes, Celebrity Cruises desarrolla actividades enfocadas en el conocimiento del vino. Entre ellas destacan los talleres de maridaje gastronómico, donde los asistentes exploran la relación entre sabores, aromas y texturas.

También sobresalen los World Wine Tours, experiencias diseñadas para conocer etiquetas procedentes de distintas regiones vitivinícolas y comprender las características que distinguen a cada variedad.

Para reservar un viaje con Celebrity Cruises, se puede visitar el sitio https://www.celebritycruises.com/mx, llamar al 800 759 0380, o bien contactar a los expertos agentes de viaje.