Celebrity River Cruises suma 10 barcos y abre itinerarios 2028 con 80 % más destinos

Celebrity Cruises continúa ampliando su portafolio de barcos para llevar a sus huéspedes a nuevos lugares. Ahora, Celebrity River Cruises anunció la construcción de 10 cruceros fluviales para llegar a 20 embarcaciones para 2031. Esta expansión posicionará a la naviera como uno de los principales operadores europeos, ofreciendo más itinerarios que nunca.

«La demanda de los huéspedes por Celebrity River Cruises ha superado nuestras expectativas, y aumentar la flota nos permite llevar esta experiencia a más viajeros», dijo Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, empresa matriz de Celebrity Cruises. Con esta expansión, fortalecen su ecosistema vacacional, con más opciones, acceso y motivos para quedarse: «transformando las vacaciones de la vida en una vida de vacaciones».

La temporada 2028 ya está abierta para reservas, con un incremento del 80 % en los destinos europeos respecto a los itinerarios iniciales de 2027, cinco barcos nuevos y más de 160 itinerarios. «La inaugural 2027 de Celebrity River Cruises se agotó en menos de seis minutos, un testimonio del valor que los huéspedes otorgan a nuestra hospitalidad y servicio inigualables», comentó Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises.

Cruceros fluviales 2028: 160 rutas por Europa, de tulipanes al Danubio

En 2028, Celebrity River Cruises llevará a sus pasajeros a más ríos emblemáticos de Europa, desde la región de castillos del Rin hasta las capitales históricas del Danubio. Los itinerarios incluirán 24 puertos, con paradas en el Bajo Danubio, incluyendo la primera estadía nocturna de Celebrity en Bucarest, cruceros durante la temporada de tulipanes en Holanda y experiencias en los famosos mercados navideños europeos.

Itinerarios destacados de Celebrity River Cruises 2028

Bajo Danubio (seis travesías): Viajes desde Bucarest por la impresionante garganta de las Puertas de Hierro, conectando historia, cultura y paisajes naturales. Incluye una estadía nocturna en Bucarest, sumergiendo a los huéspedes en el patrimonio rumano.

Rin (más de 60): Navegación entre Basilea y Ámsterdam a través de la región de castillos, viñedos y pueblos pintorescos como Estrasburgo, Breisach y Rüdesheim. El Rin ofrece vistas que combinan romanticismo y majestuosidad en cada tramo.

Alto Danubio: Paseos entre Ratisbona o Núremberg y Budapest, descubriendo castillos y tesoros culturales de Alemania, Austria y Hungría. Algunas salidas coinciden con el Festival Gäuboden en Straubing, una de las celebraciones patrimoniales más importantes de Alemania.

Temporada de tulipanes en Holanda: Viajes entre Bruselas y Ámsterdam durante el pico de floración, con visitas a los jardines de Keukenhof, molinos de viento de Kinderdijk y el encantador Maastricht. Estas rutas muestran los Países Bajos en su momento más vibrante.

Mercados de Navidad: Cruceros entre Basilea y Ámsterdam, con paradas en pueblos iluminados por velas como Maguncia, Estrasburgo y Heidelberg. Viñedos cubiertos de nieve y mercados festivos crean una experiencia invernal única.

Para más información, visita Celebrity Cruises México.