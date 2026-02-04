AmaWaterways presenta novedades y confirma a Corpomar como representante exclusivo en México

AmaWaterways refuerza su presencia en el mercado mexicano y latinoamericano con una etapa de crecimiento que combina expansión de flota, renovación de marca y una apuesta clara por el canal profesional. En este contexto, la naviera confirmó a Corporación Marítima Internacional (Corpomar) como su representante exclusivo en México, una alianza estratégica que busca consolidar el posicionamiento de AmaWaterways en el segmento de cruceros fluviales premium.

Óscar Pérez, director de Ventas de Corpomar comentó: “Es una empresa a la que tenemos mucho cariño, hemos trabajado 23 años muy de la mano con ellos” y dio la bienvenida a Joao Miranda, director de Ventas para Brasil y Latinoamérica de AmaWaterways.

Durante este encuentro con agentes de viajes, Miranda destacó la relación de largo plazo con el equipo de Corpomar y la confianza depositada para liderar su representación en el país. Esta designación responde a la necesidad de contar con un socio local sólido que acompañe el desarrollo acelerado de la compañía en la región.

AmaWaterways atraviesa una etapa de transformación relevante. La naviera forma parte ahora del grupo LVMH, portafolio que agrupa más de 200 marcas de lujo y que tiene un antes y un después en la propuesta de valor de la naviera. Este movimiento impulsa mejoras en diseño, decoración, servicio a bordo y experiencia del pasajero, sin perder el sello que ha distinguido a la compañía: atención cercana, alto nivel gastronómico y recorridos culturales profundos.

Joao Miranda, Sonia Garduño y Óscar Pérez Joao Miranda Ofelia Ortiz, Sonia Garduño y Joao Miranda Óscar Pérez, Yajaira Reyes y Joao Miranda Joao Miranda, Ofelia Ortiz y Laura Nava Leticia Núñez, Lilia Riquelme y Arturo Lagunas María Luisa Luengas, Nora Negroe y Nancy Estrada Luis Elizalde y Joao Miranda Lorena Puente, Mónica Díaz y Yajaira Reyes Nicolás López, Carolina González, César Carballo, Ana María Pérez, Gilberto Hernández, David Juárez y Marcela Olivares Yolanda González y Gaby Fernández Nancy Díaz, Elsa Colín, Jiovana Islas, Francisco Castillejos, Fernanda Bautista y Katherine Salas Gerardo Zarco y Lorena Novoa

Novedades de AmaWaterways

En términos de flota, AmaWaterways acelera su expansión. Actualmente opera 31 barcos y proyecta alcanzar 44 hacia 2030. Solo para 2026 se confirman nuevos en Europa y Asia, además de un crecimiento destacado en Egipto, donde contará con tres embarcaciones antes de cerrar el año.

A esto se suman itinerarios en ríos icónicos de Europa, el Mekong en Vietnam y Camboya, el río Magdalena en Colombia, África y el Nilo. Entre ellos están:

Melodies of the Danube

Wonders of Colombia

Rhine & Mosele splendors

Colors of Provence

Charms & Riches of Mekong

Secrets of the Egypt & The Nile

Discover Africa

Uno de los diferenciadores clave de AmaWaterways es su modelo enfocado en la experiencia real del viajero. Las excursiones están incluidas en cada puerto, al igual que bicicletas, actividades wellness, Wi-Fi de alta velocidad sin límite de dispositivos y una cuidada oferta gastronómica con vinos y cervezas durante las comidas. El tamaño reducido de los barcos, con un promedio de entre 160 y 196 pasajeros, permite un nivel de personalización poco común en la industria.

La naviera también refuerza su oferta para el mercado hispanohablante con salidas seleccionadas 100 % en español bajo el concepto Latin Touch, que incluyen guías, excursiones y atención a bordo en este idioma.

Con la confirmación de Corpomar como representante exclusivo y una estrategia clara de expansión, AmaWaterways se posiciona como una de las opciones más completas para quienes buscan descubrir destinos desde los ríos fluviales, con un enfoque cultural, servicio de excelencia y una propuesta alineada con el viajero actual.