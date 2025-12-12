Celebrity X Cruises cierra el 2025 con un crecimiento sin precedentes y ‘celebra’ con sus agentes de viajes

Celebrity X Cruises cerró este 2025 con un éxito sin precedentes y cifras récord, por ello, llevó a cabo una gran una posada navideña que reunió a agentes de viajes, quienes celebraron junto con la naviera los resultados del año y conocieron las novedades que ofrecerá a los viajeros en 2026.

“Ustedes son nuestras estrellas de la noche; nuestro motor, ha sido un año extraordinario, y todo esto gracias a su labor diaria. En Celebrity nuestra misión siempre ha sido crecer de la mano con ustedes. Por eso hoy quiero decirles, gracias” dijo Manlio Carpizo, director general de la naviera, al dar la bienvenida a una posada apoteósica en la cual todo fue algarabía y felicidad.

El evento, realizado en la Hacienda de los Morales, reunió a agentes de Ciudad de México, Monterrey, Guatemala y otras partes del mundo, ofreciendo una velada plena de camaradería.

“Gracias por estar ahí para nosotros; al ver toda la actividad del año, es una sorpresa maravillosa”, declaró Carpizo, quien también aprovechó para agradecer a todo su equipo de trabajo. Por su parte, Giles Hawke, vicepresidente Sénior, envió un mensaje de felicitación a través de un video a los asesores mexicanos y deseó una Feliz Navidad a todos los asistentes.

Novedades de Celebrity X Cruises para 2026

Lanzamiento de Celebrity Riviera Cruises

Manlio Carpizo destacó el lanzamiento de Celebrity Riviera Cruises, ofreciendo cruceros por ríos. “Decidimos incursionar en la parte de río porque ya contamos con un ecosistema sólido con nuestros barcos de océano. ¿Por qué no entrar en un segmento de río en crecimiento?”, señaló.

Agregó que estos cruceros para 2027 se agotaron en tan solo seis minutos, lo que demuestra la alta demanda de la compañía.

Celebrity Xcel

También anunció su quinto navío, Xcel, un parteaguas que ofrecerá siete nuevas experiencias para los huéspedes:

Celebrity Bora: restaurante de cocina mediterránea a base de mariscos. The Pool Club: club premium para diversión y relajación. The Attic: espacio de juegos y entretenimiento. Spa: spa renovado para descanso y cuidado personal. The Bazaar: tienda de mercancía oficial de Celebrity. Cel Flagship Store: espacio con memorabilia de la naviera y artículos exclusivos. IYKYK: lugar secreto que los clientes descubrirán durante su estancia.

Rehabilitación de Solstice Class

Se implementarán cambios en la clase Solstice, renovando la flota con nuevos bares, restaurantes y espacios, creando una categoría completamente nueva. El primero rehabilitado será el Celebrity Solstice, que próximamente navegará en Alaska.

Celebrity Xcite

Gracias a los buenos resultados, la compañía lanzará Celebrity Xcite, listo para navegar en 2028. “Tendrá características de Celebrity Xcel y nuevas amenidades”, agregó Carpizo. Finalmente, el director general cerró la velada agradeciendo a su equipo: “Que 2026 sea un año lleno de salud, amor y éxitos para todos. ¡Felices fiestas de parte de Celebrity Cruises!”

En tanto, los invitados no sólo pidieron posada y rompieron piñatas, sino degustaron múltiples antojitos mexicanos y bebieron el tradicional ponche navideño.