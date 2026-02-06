Pema Tours da a conocer a agentes de viajes las novedades de Celebrity Cruises

Pema Tours Monterrey llegó a la Ciudad de México para apoyar a los agentes de viajes capitalinos con sus propuestas, esta vez arrancó con Celebrity Cruises, para presentar las más recientes novedades de la clase Solstice. Durante el evento, los asistentes conocieron de primera mano los atributos que esta clase de barcos ofrece, así como la presentación del más nuevo integrante de la flota: Celebrity Xcel, que zarpó por primera vez en noviembre de 2025.

Carlos Pérez-Maldonado, director general de Pema Tours Monterrey, junto a Carlos Rivera, Field Sales Manager Lacar de Celebrity Cruises, viajaron desde Nuevo León para encabezar el encuentro. Ambos agradecieron la asistencia más de 50 represenantes de viajes, quienes descubrieron las innovaciones que la naviera tiene: su reconocida hospitalidad, alimentos y bebidas de primer nivel, opciones de alojamiento, entretenimiento a bordo y su conectividad con el entorno.

Pema Tours Monterrey

“En Pema Tours tenemos 38 años ofreciendo servicios a los agentes de viajes en el segmento de cruceros. Les agradezco que estén aquí, en esta ciudad capital y decirles que estamos para apoyarlos y guiarlos en cómo cerrar ventas, y espero que con esta capacitación aprendan a vender de manera efectiva los productos de Celebrity Cruises”, comentó Carlos Maldonado.

Por su parte, Rivera agradeció a Pema Tours por ser una de las agencias mayoristas más importantes de México y destacó su relación como socio comercial de Celebrity Cruises y del Grupo Royal Caribbean por más de 35 años. “Tienen todo nuestro soporte y asesoría; contamos con un equipo altamente capacitado. Para nosotros es fundamental abrir puertas con todos ustedes y que sientan el respaldo tanto de Pema Tours como de Celebrity Cruises”, señaló.

Los cinco puntos de pasión de Celebrity Cruises son la hospitalidad, la gastronomía de alto nivel, el alojamiento con innovadores diseños apoyados en realidad virtual, el entretenimiento a bordo y su conectividad con el entorno. Asimismo, se resaltó lo mejor de la naviera premium, incluyendo un recorrido por los barcos de la flota, la revitalización de la clase Solstice, la presentación del nuevo Celebrity Xcel y The Retreat, un concepto que ofrece una experiencia de lujo superior e inmersiva todo incluido, diseñada exclusivamente para huéspedes en suites.

“Nuestro producto no está dirigido al primer crucerista, sino a quienes ya han navegado previamente. Ahí es donde encontramos un área de oportunidad diferente: el pasajero que ya viajó con otras marcas. Incluso, quien ya navegó con Royal Caribbean es un cliente potencial para Celebrity Cruises, ya que podemos ofrecerle una experiencia distinta y de mayor sofisticación. Trabajamos con los mejores: chef, arquitecto y diseñadores de interiores. Siempre buscamos la más alta calidad porque somos una naviera premium. Nuestros barcos, cuyo mayor aforo es de 3 mil 200 pasajeros, son de tamaño mediano, lo que nos permite ofrecer un servicio mucho más personalizado. De esta manera, incluso cuando el barco navega al 100 % de su capacidad, el huésped siente que viaja como si estuviera al 60 %”, afirmó. Además, Carlos Rivera resaltó que los barcos de Celebrity Cruises ofrecen más de 60 pernoctas, lo que permite a los pasajeros conocer con mayor profundidad los destinos que visitan.

Carlos Maldonado y Carlos Rivera Carlos Maldonado y Carlos Rivera Carlos Maldonado, Irma García y Carlos Rivera Sandra Rodas, Tania Alarcón, Rosa Catalina, Carlos Maldonado, Carlos Rivera y Pilar Mora Erika Gutiérrez, Jorge Ortega, Antonio Tomás, Alejandra Maya, Sofía Vargas, Mónica Llamas, Virginia Campero, Marycruz Márquez, Carlos Rivera, Rosa Aguilar y Verónica Ibarra Diana Bello, Deysi Hernández y Rosalinda Lozano Alfredo González, Norma Pardo y Silvia Hernández Jesús González, Marycruz Márquez, Irma García, Rosa Aguilar y Fabiola López Carlos Maldonado y Carlos Rivera Irma García, Carlos Maldonado y Carlos Rivera Carlos Rivera Teresa Torre, Rosalinda Morales y Irma García Ana Lilia Arredondo, Irma García, Carlos Rivera y Carlos Maldonado Alejandra Maya, Irma García, Carlos Rivera y Carlos Maldonado Jesús González, Irma García, Carlos Rivera y Carlos Maldonado

Lo nuevo de Celebrity Cruises

Carlos Rivera presentó los barcos que conforman la flota de Celebrity Cruises, la cual se divide en tres clases: Millennium, Solstice y Edge, están dirigidos principalmente a los Baby Boomers y a la Generación X; sin embargo, aclaró que no se trata de una naviera exclusiva para adultos, ya que también reciben a familia. Entre las embarcaciones que integran la flota destacan:

Clase Millennium

Constellation

Infinity

Millennium (revolucionado)

Summit (revolucionado)

Clase Solstice

Solstice

Eclipse

Equinox (revolucionado)

Reflection

Silhouette (revolucionado)

Clase Edge

Edge

Apex

Beyond

Ascent

Xcel

Entre las novedades, destacó que dentro de la clase Solstice, Equinox y Silhouette entraron en un programa de revitalización, mediante el cual la flota fue completamente renovada, con una capacidad superior a los 3 mil pasajeros. Asimismo, explicó que los barcos de la clase Edge comparten una misma base de diseño —al ser considerados hermanos—, aunque presentan diferencias en elementos como el diseño de interiores, la paleta de colores y la ambientación de los restaurantes.

“Este año iniciamos una inversión millonaria de más de $250 millones de dólares para la renovación de la clase Solstice. Arquitectos y diseñadores los revitalizarán y dejarán espectacular. Incorporaremos nuevos espacios como el restaurante Trattoria Rossa, Fine Cut Steakhouse, Boulevard Lounge, Craft Social —un sports bar donde los pasajeros podrán disfrutar de sus deportes favoritos—, además de mejoras en Sunset Park, donde se agregarán áreas de sombra, un bar, música en vivo y espacios al aire libre. Se integrará la experiencia The Retreat, diseñada para los huéspedes que viajan en suites”, señaló.

Finalmente, presentó el Celebrity Xcel, un barco de tres pisos que incorpora The Bazaar, un espacio versátil que se transforma de acuerdo con la región que visita. Además, cuenta con el restaurante Mosaic, donde los pasajeros pueden disfrutar de platillos típicos del destino, así como Spice, una propuesta enfocada en comida saludable. El barco también ofrece una experiencia gastronómica interactiva con el chef, en la que los huéspedes aprenden a preparar cocina tradicional de la región. A esto se suman espacios como The Attic, con juegos de mesa, maquinitas y experiencias interactivas, además de YKYK, un lugar secreto que los pasajeros podrán descubrir durante su estancia a bordo.