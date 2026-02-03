Celebra la Festa Dell’Amore en Jardines de México este Día de San Valentín

Jardines de México ofrece un plan ideal para los enamorados que buscan una experiencia especial este 14 de febrero. Ubicado en el estado de Morelos, el recinto prepara una de las propuestas más románticas del país para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Se trata de la Festa Dell’Amore, una velada que combina gastronomía y música en el Jardín Italiano, uno de los espacios más pintorescos del lugar y perfecto para disfrutar de una noche junto a esa persona especial.

Durante el evento, las parejas podrán deleitarse con una cena de tres tiempos, acompañada de música en vivo, fuentes iluminadas y un ambiente mágico que promete convertir la velada en una experiencia inolvidable.

El Jardín Italiano destaca por su diseño inspirado en el Renacimiento, con figuras geométricas, elementos arquitectónicos, fuentes y esculturas que evocan el estilo clásico de los jardines de esa época.

¿Cuándo será el evento de San Valentín en el Jardines de México?

Si buscas un plan romántico fuera de la rutina y aún no tienes planes para este 14 de febrero, esta experiencia se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas en Jardines de México, ubicado en la Autopista México–Acapulco, kilómetro 129, en Tehuixtla, Morelos.

Durante la velada, el recinto ofrecerá iluminación nocturna y un ambiente íntimo y tranquilo, ideal para las parejas que desean una escapada lejos del bullicio de la ciudad.

El costo de la experiencia es de $3,500 pesos mexicanos e incluye:

Cena de tres tiempos para dos adultos

Mesa dentro del Jardín Italiano

Música y ambientación romántica

Para asistir a la Festa Dell’Amore es necesario realizar una reservación a través del sitio oficial de Jardines de México. Al momento del registro se solicitarán los datos de los asistentes y se podrá elegir una de las 100 mesas disponibles. El cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Para más información, consulta el sitio oficial: jardinesdemexico.com/espacios/jardin-estilo-italiano-jardines-de-mexico