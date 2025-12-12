Bad Bunny detona un aumento del 115% en las búsquedas de alojamiento en CDMX

Después de que Dua Lipa disparara un 97 % las búsquedas de alojamiento en la Ciudad de México, ahora el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha generado un aumento aún mayor: un 115 % en las reservas para sus presentaciones en la capital, según datos de Booking.com.

El artista se presentará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, y las búsquedas de hospedaje para esas fechas han sido realizadas principalmente por viajeros mexicanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BAD BUNNY NEWS (@badbnuny)

Según la plataforma de alojamientos, el regreso del máximo exponente del reggaeton ha despertado un notable interés entre fans de toda América Latina, consolidando a la CDMX como un epicentro clave del turismo de entretenimiento en la región.

Entre las nacionalidades que más interés han mostrado destacan:

Mexicanos: +115 %

Estadounidenses: +108 %

Canadienses: +93 %

Costarricenses: +83 %

Británicos: +48 %

Este fenómeno confirma cómo los grandes espectáculos internacionales impulsan la llegada de visitantes, beneficiando a hoteles, restaurantes y la oferta cultural de la capital. En los últimos años, los conciertos masivos se han convertido en una de las principales razones de viaje para los mexicanos, reforzando la conexión entre música y turismo.

¿Dónde y a qué hora se presentará Bad Bunny?

El tour mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’ tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), ubicado en la Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, sobre el Viaducto Río Piedad y Río Churubusco.

Los horarios de inicio de los conciertos de Bad Bunny se mantienen iguales, salvo en una fecha, y son los siguientes, según la plataforma digital Ticketmaster:

Miércoles 10 de diciembre: 9:00 p.m.

Jueves 11 de diciembre: 9:00 p.m.

Viernes 12 de diciembre: 9:00 p.m.

Lunes 15 de diciembre: 9:00 p.m.

Martes 16 de diciembre: 9:00 p.m.

Viernes 19 de diciembre: 9:00 p.m.

Sábado 20 de diciembre: 9:00 p.m.

Domingo 21 de diciembre: 8:00 p.m.

Sin duda, el regreso de Bad Bunny demuestra cómo la música se ha convertido en un motor clave del turismo y la economía local.