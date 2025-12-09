Vive la Ndocciata, una ardiente tradición navideña

Si te gusta descubrir las tradiciones, esta es tu oportunidad. La Ndocciata es una espectacular procesión con antorchas que transforma el pueblo de Agnone en Italia, en la cima de una montaña, en un río de fuego. El desfile culmina en la Piazza del Plebiscito, donde se acomodan todas las antorchas para crear una enorme hoguera, para purificar y destruir la negatividad del año.

Los participantes, provienen de los barrios de Colle Sentte, Capammonde, Capabballe, Guastra, San Quirico y Sant´Onofrio, visten atuendos tradicionales de pastor (capas rústicas y sombreros de ala ancha). Son acompañados por el tañido de las campanas de bronce de Agnone, mientras entonan canciones e himnos populares.

Las ´ndocce o antorchas son hechas a mano con madera seca de abeto plateado, colocados en forma de abanico. Pueden llevar una sola antorcha o hasta veinte; suelen medir hasta tres metros de altura.

Antiguas raíces

Dicha celebración histórica, tiene sus raíces antes de la época romana y cristiana. Está vinculada al ritual de solsticio de invierno, donde el fuego representa la luz y renacimiento. Para el cristianismo, simboliza a Cristo como la luz que brilla en la oscuridad. Es Patrimonio de Italia por la Tradición y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La Ndocciata se efectúa en la Nochebuena; todo el ritual comienza alrededor de las 18:00 horas, se extiende por un periodo de tres horas. Pero, debido a que ha despertado interés en los turistas, suele realizarse en una fecha anterior, este 2025 será el 14 de diciembre.

5 actividades imperdibles

Agnone tiene un patrimonio cultural, artesanal y culinario que compartir. Así que incluye en tu itinerario: