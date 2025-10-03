Super Bowl 2026 en Santa Clara: Todo sobre el juego y el espectáculo de Bad Bunny

A solo cuatro meses para el Super Bowl, ya se conocen detalles importantes como la sede, la fecha y el artista del show del medio tiempo. Si eres fanático, en INVERTOUR te compartimos todo lo que necesitas saber.

Este gran evento deportivo de Estados Unidos se celebrará en 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers. Este estadio, con capacidad para aproximadamente 68 mil espectadores, ha sido escenario de récords y eventos internacionales que han dinamizado la ciudad; la última vez que Santa Clara fue sede del Super Bowl fue en 2016, cuando los Denver Broncos vencieron a los Carolina Panthers en el Super Bowl 50.

El próximo año este estadio volverá a vivir la emoción del partido, donde los aficionados podrán disfrutar el evento mientras visitan exposiciones interactivas en el Museo Intel o experimentan aventuras llenas de adrenalina en California’s Great America. Desde actividades de aprendizaje hasta paseos al aire libre, la ciudad ofrece opciones para convertir tu día en familia en una vivencia inolvidable.

¿Qué encontrarás en Santa Clara, California?

Hay desde joyas gastronómicas locales hasta restaurantes de lujo. Podrás explorar una travesía culinaria con platos de inspiración internacional y delicias con el toque único de California. Ya sea que prefieras cócteles artesanales o dulces irresistibles, Santa Clara te invita a descubrir nuevos sabores.

Si te gusta ir de compras, aquí tienes centros comerciales como Westfield Valley Fair, que ofrecen una variedad de tiendas de lujo, regalos únicos y los últimos gadgets. Tanto si buscas moda como tecnología, este es el lugar ideal para disfrutar de una experiencia de compra excepcional.

Si viajas en familia, las atracciones son parte del encanto: desde emocionantes parques temáticos hasta el emblemático Centro de Convenciones de Santa Clara. Aquí podrás visitar California’s Great America, el Great Big Game Show, Bowlero, entre otros.

¿Cuándo será el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de febrero. Durante el evento, el puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del medio tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benito Antonio (@badbunnypr)

El conejo malo encabezará el show tras la participación de Kendrick Lamar en 2025 en Nueva Orleans, durante el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.