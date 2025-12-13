Vive el Festival de las Nueve Mañanas en el Caribe

Es una increíble fiesta, que dura nueve mañanas y nueve noches antes de la Navidad. Salpicada de actividades religiosas, culinarias y de danza. Se celebra en San Vicente y las Granadinas, un país insular, ubicado frente al mar Caribe, compuesto por la isla principal de San Vicente y un archipiélago de islas más pequeñas, las Granadinas.

¿Sabías que esta peculiar celebración, también denominada Nine Morning, es una tradición típicamente vicenciana? En efecto, está vinculada a la novena de la Iglesia católica, durante los nueve días previos a la Navidad. Se cree que, tras los servicios religiosos matutinos de los católicos, los fieles comenzaban a caminar por las calles, mientras otros se bañaban en el mar.

Inicia el día con energía

Actualmente, los vicencianos se despiertan a las 4 de la madrugada y participan en diversas actividades como baños de mar, bailes, paseos en bicicleta y conciertos callejeros. Es una excelente forma de recibir el nuevo día con entusiasmo durante nueve días antes de la Navidad. Inicia con un desfile inaugural y un concierto a partir de las 19:00 h. Para culminar en las zonas rurales, la última mañana del festival habrá conciertos de bandas de percusión.

Noches iluminadas

Pero, así como hay luz, también hay oscuridad y por ello también se realizará el evento Nueve Noches de Luz, del 15 al 23 de diciembre, un evento vespertino luminoso en el Jardín Botánico de San Vicente en Kingston que, por cierto, este 2025 celebra su décimo aniversario.

Te encantará la inspiración de este evento, la luz es un símbolo de esperanza, por ello encontrarás exhibiciones iluminadas por luces, además de actuaciones en vivo de bandas, coros, círculos de tambores, y espectáculos de danza folklórica. Por supuesto que la gastronomía ocupa un lugar importante y encontrarás una variedad de puestos que ofrecen delicias de la región. El festivo evento inicia a diario a las 18:00 h y culmina a las 21:00 h.

Sumérgete en su naturaleza

El resto del día lo puedes dedicar a descubrir sus maravillas, mientras practicas actividades como, senderismo en el volcán La Soufrière, buceo en los Cayos de Tobago, apreciar las maravillosas cataratas Dark View, descubrir la bahía de Wallilabou (escenario de Piratas del Caribe), navegar entre islas o simplemente tomar el sol en Indian Bay Beach, con arena volcánica.

Si te animas, a vivir unas vacaciones diferentes, como dice su lema: “Dejen de bostezar, vamos a las Nueve Mañanas”.