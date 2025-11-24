La cantante pop Dua Lipa dispara 97 % las búsquedas de alojamiento en CDMX

¡Así es! La primera semana de este próximo mes de diciembre será una locura total en la Ciudad de México, debido a la serie de conciertos que ofrecerá la famosa cantante pop Dua Lipa, augurando un lleno en los hoteles y alojamientos.

Dua Lipa se presentará los días 1, 2 y 5 de diciembre de este 2025. De acuerdo con datos de Booking.com, las búsquedas de alojamiento en la capital para esas fechas han aumentado 97 % a nivel nacional en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Generando a su vez obviamente el turismo “gig tripping”, es decir despertando el interés de otros viajeros de todo el mundo que están buscando disfrutar de la última parte de la gira de la intérprete.

Entre las nacionalidades que más interés han mostrado destacan:

Brasileños: +126 %

Canadienses: +88 %

Estadounidenses: +80 %

Alemanes: +40 %

Británicos: +28 %

El notable crecimiento en la demanda refleja cómo los grandes conciertos internacionales continúan posicionando a la Ciudad de México como un destino clave para el turismo de entretenimiento, impulsando la ocupación hotelera y la derrama económica en la capital.