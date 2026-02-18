Año Nuevo Chino: Así se celebra en China y México

El Año Nuevo Chino, también conocido como Festival de Primavera, es la festividad tradicional más relevante de China. Cada ciclo se asocia con uno de los animales del zodiaco, y 2026 corresponde al caballo. El nuevo año lunar inicia el 17 de febrero y marca el comienzo de quince días de celebraciones que concluyen con el Festival de los Faroles.

En ese país, la víspera se vive el 16 de febrero. Las autoridades extendieron el periodo oficial de descanso del 15 al 23 de febrero, lo que impulsa el fenómeno conocido como chunyun, considerado el mayor movimiento migratorio anual del mundo. Millones de personas regresan a sus ciudades de origen para reunirse con sus familias. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (el máximo órgano de planificación económica del país) calculó que, desde este 16 de febrero y hasta el próximo 13 de marzo, se realizarán unos 9 mil 500 millones de desplazamientos, lo que supone un nuevo máximo histórico, publica El País.

Durante el Año Nuevo Chino, las casas se decoran con faroles rojos y símbolos de prosperidad. Se organizan desfiles con dragones y leones, se lanzan fuegos artificiales y se comparten platillos tradicionales que representan abundancia y fortuna. Los templos reciben visitantes que rezan por un ciclo favorable. En ciudades como Pekín y Shanghái, ferias como la de Longfusi concentran danzas, artesanías y actividades culturales.

En algunos destinos históricos, como las ciudades amuralladas reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, la celebración se integra a un programa más amplio que abarca el Año Nuevo Lunar, el Festival de Primavera y el Festival de las Linternas. El ambiente combina tradición, turismo y consumo interno.

El caballo, símbolo de 2026, representa movimiento, libertad y espíritu aventurero. En el imaginario popular, este signo se asocia con decisiones audaces, proyectos nuevos y viajes.

México y el Año Nuevo Chino

En México, el Año Nuevo Chino también ocupa un lugar relevante gracias a la presencia histórica de la comunidad china. En la Ciudad de México, el Barrio Chino, ubicado en la calle Dolores entre Ayuntamiento e Independencia, concentra restaurantes y tiendas especializadas. Entre el 8 y el 22 de febrero se realizan danzas y eventos culturales al aire libre.

En Plaza Loreto, en San Ángel, el Centro Cultural de China en México y la Fundación Cultural de China de Kung Fu organizan exhibiciones de Tai chi, artes marciales y danzas tradicionales. También se presenta la exposición fotográfica “Turismo de Nieve y Hielo del Norte de China”, disponible hasta el 3 de marzo.

Así, el Año Nuevo Chino conecta tradición y comunidad tanto en Asia como en México, con rituales que combinan historia, gastronomía y cultura compartida.