Cuándo y a qué hora es el concierto de Maná en la Glorieta de La Minerva

Maná ofrecerá un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, como parte de las actividades que Jalisco prepara en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La presentación será el miércoles 17 de junio a las 21:00 horas y busca mostrar ante México y el mundo parte de la identidad musical del estado.

La banda tapatía, reconocida por temas como “Oye mi amor”, “Rayando el sol”, “Mariposa traicionera”, “En el muelle de San Blas” y “Reloj cucú”, adelantó que este show será uno de los momentos más importantes de su carrera. Además, se trata del primer concierto gratuito de Maná con una duración aproximada de dos horas, en el que repasará varios de sus éxitos.

¿Por qué Maná dará un concierto gratis en Guadalajara?

El concierto forma parte de la agenda cultural y turística que impulsa el Gobierno de Jalisco durante el Mundial 2026. La intención es que visitantes y residentes vivan actividades ligadas a la música, la cultura y el ambiente futbolero que tendrá la entidad durante el torneo.

Fernando “Fher” Olvera, vocalista de Maná, señaló que tocar en La Minerva tiene un significado especial para la agrupación, ya que Guadalajara fue la ciudad que les permitió crecer y consolidar su carrera. También explicó que la música de la banda forma parte de la cultura popular de Jalisco, México y Latinoamérica.

Maná también apoyará una causa ambiental

Además del concierto, Maná anunció que realizará una donación para impulsar acciones de reforestación en el Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Fher Olvera explicó que la banda considera relevante apoyar la siembra de árboles y la reducción del dióxido de carbono como parte de la lucha contra el cambio climático.

¿Quién abrirá el show?

Antes de la presentación principal, el grupo tapatío Los Afro Brother será el encargado de abrir el evento. La banda mezcla géneros como ska, reggae, cumbia, salsa, funk y rock, por lo que será parte del ambiente musical previo al show.

Alex González, baterista, recomendó a los asistentes revisar las redes oficiales del Gobierno de Jalisco para conocer actualizaciones sobre accesos, logística y medidas del evento.