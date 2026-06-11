Celebra el fin de la primavera en el Festspillene en Noruega

Con una agenda de 100 eventos que combinan ópera al aire libre, conciertos junto al mar, ballet y noches de jazz, se despliega entre imponentes escenarios naturales.

Festspillene i Bergen, es un festival anual de artes multidisciplinario que se lleva a cabo en Bergen, Noruega. Es fastuoso porque presenta música, ballet, ópera, teatro, literatura y artes visuales de primer nivel, a menudo en lugares históricos como el Grieghallen, la Fortaleza de Bergenhus, el emblemático Håkon’s Hall y los museos de arte KODE. Es conocido por su singular combinación de estrellas internacionales y talento noruego, con muchas actuaciones que tienen como telón de fondo los enigmáticos fiordos y las cautivantes montañas de Bergen.

Siguiendo huellas

Surgió del deseo de crear un punto de encuentro cultural internacional en Noruega, siguiendo el modelo de festivales europeos de renombre como el Festival Internacional de Edimburgo y el Festival de Salzburgo.

¿Sabías que el nombre “Festspillene” significa simplemente “El festival se divierte” en noruego. Por cierto, este año se efectuará únicamente por ocho días, es decir, del 20 al 27 de junio. Aunque normalmente se presenta durante 14 días y aunque este año se compactó, sigue repleto de arte, pues presentará 100 eventos.

Este 2026 se centra en el tema “Voces nórdicas y ecos globales” para celebrar la cultura sami, el arte climático y las colaboraciones internacionales. Aquí te presentamos una pequeña agenda, con algunas de las presentaciones más importantes:

Sábado 20 de junio, concierto inaugural, por la Orquesta Filarmónica de Bergen con un estreno mundial. Además de Ópera nocturna al aire libre en la Fortaleza de Bergenhus.

Domingo 21 de junio, se llevará a cabo la celebración de la víspera del solsticio de verano; incluye música y danza folclórica al aire libre en la plaz Festplassen.

Lunes 22 de junio, es momento de una sesión de jazz nocturno en USF Verftet.

Martes 23 de junio, toca el turno a la Compañía Internacional de Danza Contemporánea.

Miércoles 24 de junio, habrá música de cámara en Troldhaugen, la casa de Grieg. Inauguración de la exposición de artes visuales en KODE.

Jueves 25 de junio, se presentará una segunda función de la ópera principal.

Viernes 26 de junio, goza del maratón musical nocturno, continuo de 22:00 a 05:00 h en varios espacios.

Sábado 27 de junio, se efectuará el concierto de clausura con fuegos artificiales sobre el puerto de Vågen.

Cómo llegar: Vuela al aeropuerto de Bergen (BGO). Es posible tomar vuelos directos desde Londres, Ámsterdam, Frankfurt, Copenhague y Nueva York.