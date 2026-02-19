Pandas Race 2026 en Chapultepec: la carrera más divertida para correr en familia en CDMX

La Pandas Race 2026 convierte una mañana de domingo en Ciudad de México en un plan perfecto para moverse, reír y compartir. Este evento se celebrará el 26 de abril de 2026 en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, un lugar que muchos identifican como la casa del panda en México gracias a su emblemático zoológico.

Aquí no solo se trata de correr. La idea es vivir una experiencia familiar en un entorno natural, con rutas accesibles, ambiente alegre y energía de carrera para todas las edades.

¿Qué habrá en la Pandas Race 2026?

Combina una prueba de 5K para adultos con carreras infantiles que celebran a los pequeños runners.

La jornada inicia temprano. Los corredores arrancarán a las 7:10 am, mientras que trotadores y caminantes saldrán a las 7:15 am. El recorrido atravesará senderos conocidos de Chapultepec, con árboles, historia y ese aire fresco que hace que cada paso se sienta distinto.

A partir de las 8:15 am comenzarán las distancias infantiles, diseñadas para que niñas y niños participen en un ambiente seguro, divertido y lleno de aplausos. Es un momento ideal para ver cómo disfrutan su primera meta, con emoción y orgullo.

Uno de los grandes atractivos de la Pandas Race 2026 son sus recuerdos. La carrera presume una medalla y playera coleccionables, piezas que capturan el espíritu panda con un diseño pensado para que cada participante se lleve algo especial a casa.

También hay premiación. En la categoría absoluta femenil de los 5K se entregan trofeos conmemorativos, y en las pruebas infantiles se reconoce a los tres primeros lugares. La ceremonia ocurrirá al finalizar, con un ambiente de celebración que contagia incluso a quienes solo acompañan.

Más allá del cronómetro, esta carrera funciona como un plan para reconectar con la naturaleza y crear memorias familiares. Ver a niños correr con entusiasmo recuerda que el running también es juego, comunidad y alegría.

Las inscripciones ya están abiertas desde $500 MXN a través de www.asdeporte.com. Los lugares suelen agotarse rápido, así que conviene apartar el registro con tiempo.

La Pandas Race 2026 invita a cruzar la meta con una sonrisa.