Festival de Artes MANCHA en Zipolite: el encuentro cultural que transforma la playa

La costa de Oaxaca vivió un fin de semana distinto con el Festival de Artes MANCHA, un evento que durante tres días llevó el arte a la playa de Zipolite y mostró que este destino también ofrece una propuesta cultural más allá de su ambiente festivo. El encuentro se realizó el 6, 7 y 8 de febrero y reunió a artistas, músicos, familias y visitantes en un espacio abierto frente al mar.

Fue organizado por 175 Galería de Arte, a cargo de Lunnia Campaña y Cheram Morales, es un proyecto con más de seis años de trabajo en la región, que buscó sacar el arte de las galerías tradicionales y acercarlo a nuevos públicos. En esta edición participaron 30 artistas que expusieron su obra en una galería al aire libre, acompañados por más de 15 bandas musicales y una agenda amplia de actividades comunitarias.

La Dirección de Turismo de San Pedro Pochutla reportó una ocupación hotelera de 65 % durante ese fin de semana, un dato que reflejó el impacto turístico del evento. Además, el festival contó con el apoyo de hoteleros, restauranteros y habitantes de la localidad, quienes colaboraron con la logística y el montaje de escenarios, carpas y espacios para talleres.

Diversidad en el Festival de Artes MANCHA

El Festival de Artes MANCHA destacó por su diversidad. Hubo artistas de distintas regiones, como Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro, además de participantes internacionales provenientes de República Checa, Colombia, España, Venezuela y Dinamarca. Las actividades incluyeron presentaciones de libros, conversatorios, conciertos de jazz, reggae, rock y cumbias costeñas.

Uno de los elementos más valorados fueron los espacios creativos para infancias, con más de 10 talleres, cuentacuentos, teatro guiñol y dinámicas artísticas que impulsaron la asistencia familiar. La experiencia fue gratuita y convirtió a las letras de Zipolite en un punto de encuentro cultural.

Con una segunda edición que dejó huella, el Festival de Artes MANCHA reafirmó que Zipolite también es arte, comunidad y cultura frente al mar.