Vive la experiencia pirata en Campeche: lánzate al Festival del Ron y disfruta la aventura en altamar

En Campeche no solo podrás encontrar imponentes zonas arqueológicas y un pasado colonial único. También podrás disfrutar del Festival Internacional del Pirata y el Ron.

En esta primera edición, los amantes de las aventuras en altamar y los verdaderos conocedores del ron podrán reunirse para conocer a más de 100 expositores de ron, destilados de caña, cocina regional, artesanías y propuestas gourmet.

Si disfrutas descubrir nuevas experiencias gastronómicas, este encuentro ofrecerá degustaciones especializadas, además de actividades donde los participantes aprenderán sobre el proceso de elaboración del ron.

¿Qué encontrarás en el Festival Internacional del Pirata y el Ron?

De acuerdo con Adda Solís, secretaria de Turismo del estado, durante esta edición los visitantes podrán disfrutar de:

El primer concurso de ron y destilados de caña en México: Copa Ron y Destilados de Caña.

Más de 50 actividades artísticas y culturales.

La participación de más de 50 restaurantes y cocineras tradicionales.

Más de 10 cartas especializadas.

Para esta celebración se prevé una afluencia superior a los 10 mil visitantes.

¿Cuándo y dónde será el Festival Internacional del Pirata y el Ron?

Del 20 al 22 de noviembre, Campeche se convertirá en el punto de encuentro para celebrar su identidad marítima.

Los asistentes podrán recorrer espacios con representantes de más de nueve estados, entre ellos Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Jalisco y San Luis Potosí.

Además, República Dominicana será el país invitado. Su delegación contará con la presencia de maestros roneros, exhibiciones culinarias y diversas actividades culturales.

El festival se realizará en la Puerta del Mar, ubicada en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche.

Ubicación: Calle 10, entre las calles 55 y 57, Zona Centro.

La entrada será gratuita; sin embargo, será necesario realizar un registro previo en el sitio oficial.

Con este festival, Campeche ofrece una oportunidad ideal para disfrutar la cultura, la gastronomía y la tradición ronera que distingue al estado.