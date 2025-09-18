Festival del Terror de Six Flags México 2025: atracciones, precios y experiencias únicas

El Festival del Terror de Six Flags México 2025 regresó con todo para celebrar la temporada más espeluznante del año. Del 11 de septiembre al 17 de noviembre, el parque temático en la Ciudad de México abre sus puertas con una agenda llena de espectáculos, zonas de espanto y atracciones especiales que se suman a las ya famosas montañas rusas y juegos mecánicos.

Experiencias que ofrece el Festival del Terror de Six Flags

Este evento no solo incluye acceso a las mejores roller coasters de Latinoamérica durante la noche, también integra una variedad de experiencias diseñadas para quienes buscan emociones intensas. El acceso general incluye zonas de espanto, shows y juegos mecánicos. Sin embargo, las Atracciones de Terror tienen un costo adicional:

Admisión + Atracciones de Terror: desde $1,399 MXN

Pase de Atracciones de Terror: desde $500 MXN

Experiencia VIP Festival del Terror: desde $2,950 MXN

El Festival del Terror es recomendado para mayores de 13 años debido a la intensidad de las experiencias.

Atracciones

Cada año, Six Flags México renueva su propuesta con nuevas atracciones y revive algunas de las favoritas de los visitantes. Para este 2025 destacan:

Cinema Slasher (Villa Hollywood): un cine donde la película se vuelve real y los monstruos no permanecen en la pantalla.

Widows (Pueblo Francés): el asilo Sunset Rise guarda un secreto oscuro entre sus ancianas residentes.

Killer Clowns (Pueblo Francés): un circo en el que cada acto representa un destino fatal.

No Me Sigas – La Experiencia (Pueblo Polinesio): basada en la primera película en español del estudio Blumhouse, donde los entes no permiten escapar.

Además, regresaron las clásicas:

The Conjuring™ Universe (Pueblo Francés).

La Guillotina (Pueblo Polinesio).

Criptas (Pueblo Francés).

Rancho Masacre (Pueblo Vaquero).

Zonas de Espanto

El terror no se limita a las atracciones. Las Zonas de Espanto se distribuyen por todo el parque con criaturas que acechan entre sombras y niebla. Estas experiencias están incluidas en la entrada general y forman parte de lo que hace al Festival del Terror un evento inmersivo.

Shows y gastronomía de temporada

Durante el festival, los visitantes también disfrutan de shows especiales y comida de temporada inspirada en la temática de terror. Desde bebidas temáticas hasta snacks decorados con motivos macabros, cada detalle aporta al ambiente del parque.

El Festival del Terror de Six Flags México 2025 se consolidó como uno de los eventos más esperados del año en la capital. Con opciones para todos los gustos, desde las montañas rusas nocturnas hasta los espectáculos de miedo más intensos, representa un plan ideal para visitar con amigos o en grupo.

Con tantas experiencias por recorrer, lo recomendable es planear la visita con anticipación y considerar un Pase Anual 2026, que incluye acceso al festival. De esta manera, los visitantes pueden disfrutar de todo lo que Six Flags México preparó para una temporada llena de adrenalina y diversión en cada rincón del parque.