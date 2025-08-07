Titanic: Un viaje en el tiempo, así es la experiencia inmersiva en la CDMX

El barco más famoso de la historia llega a Ciudad de México con una propuesta que combina tecnología, historia y exploración. Titanic: Un viaje en el tiempo es una experiencia de realidad virtual (RV) que permite a los visitantes sumergirse tanto en los restos del naufragio como en los momentos previos a la tragedia ocurrida en 1912. Esta actividad está disponible en dos sedes de la capital: Samara Satélite y Parque Las Antenas.

Durante 45 minutos, las personas exploran libremente los espacios del Titanic con la ayuda de un visor de RV. La experiencia comienza en el presente, a casi cuatro kilómetros bajo el mar, donde se observan los restos del barco tal como se encuentran hoy. Después, el recorrido se traslada al pasado, justo antes del hundimiento, para visitar los espacios más emblemáticos del transatlántico.

El viaje incluye la Gran Escalera, los comedores, los camarotes y la cubierta. Todo está recreado con base en datos históricos. Además, aparecen personajes inspirados en tripulantes y pasajeros reales, lo que aporta contexto y dimensión humana a esta experiencia interactiva.

Titanic: Un viaje en el tiempo

La actividad está recomendada para mayores de ocho años y ha sido diseñada como una opción educativa y de entretenimiento para toda la familia. También puede interesar a personas aficionadas a la historia o al legado del Titanic. Las instalaciones son accesibles para personas con movilidad reducida.

El recorrido dura aproximadamente una hora, incluyendo el tiempo de orientación y la inmersión completa. Las entradas están disponibles desde el 7 de agosto a las 8:00 horas en línea y en las sedes participantes. Aunque aún no se publican las fechas exactas de inicio, ya es posible sumarse a la lista de espera para asegurar el acceso.

La experiencia fue desarrollada en colaboración con Musealia, una institución especializada en exposiciones históricas. La propuesta busca ofrecer una mirada profunda y realista sobre los eventos ocurridos durante la noche del 14 de abril de 1912. Además de su valor como entretenimiento, también representa una oportunidad para reflexionar sobre los avances tecnológicos y las historias humanas vinculadas a este capítulo de la historia marítima.

Con esta iniciativa, el Titanic se convierte en un destino accesible desde Ciudad de México.

Ubicaciones:

Samara Satélite Centro Comercial, Cto Centro Comercial 16, Cd. Satélite, 53100

Parque Las Antenas Av. Canal de Garay 3278, La Esperanza, Iztapalapa, 09910