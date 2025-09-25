Niagara Takes Flight, la nueva atracción que no debes perderte

Niagara Takes Flight llegó para transformar la manera de explorar uno de los destinos más visitados del mundo. Esta experiencia de teatro volador inmersivo ofrece un recorrido aéreo por el corredor del río Niágara, con vistas que abarcan desde el lago Ontario hasta el lago Erie.

El viaje revela 56 kilómetros de paisajes que incluyen rápidos, paredes rocosas, bosques frondosos y escenarios históricos que marcaron la región. Todo culmina en una vista única de las cataratas Horseshoe, que se muestran desde una perspectiva que hasta ahora era imposible para los visitantes.

Una perspectiva aérea única

Gracias a la tecnología cinematográfica con drones, las imágenes fueron capturadas durante las cuatro estaciones del año, mostrando cómo el entorno cambia con el paso del tiempo. Estas se proyectan en una pantalla abovedada de 17 metros de altura, dentro de un teatro de última generación.

Los asientos móviles, combinados con efectos sensoriales como viento, niebla y aromas, refuerzan la ilusión de vuelo libre, dando la sensación de planear como un ave sobre los paisajes de Niágara.

Una introducción al destino

Antes de abordar, los visitantes recorren un preestreno multimedia que narra 13 mil años de historia natural y cultural de la región. A través de proyecciones y recursos audiovisuales, la experiencia explica la formación geológica de las cataratas, el papel de las comunidades originarias y los acontecimientos que definieron su historia moderna.

El resultado es una introducción completa al sitio, ideal para quienes lo visitan por primera vez y sorprendente para quienes regresan. La atracción no solo conecta con el poder visual de las cataratas, sino que también enmarca su importancia cultural y natural.

Niagara Takes Flight se perfila como un punto imperdible en la agenda de cualquier viajero. Ya sea para admirar la magnitud de las Horseshoe Falls desde el aire o para conocer más sobre la historia y geología de la región, esta propuesta ofrece una mirada distinta al ícono canadiense por excelencia.

El horario es de 10:00 a 21:00 horas de domingo a jueves; y de 10:00 a 22:00 horas los sábados y domingos. El costo de la entrada es de $29 dólares para mayores de 13 años y de $19 dólares en niños de 3 a 12 años (Todos los precios están en dólares canadienses y no incluyen los impuestos aplicables de 13 % HST).