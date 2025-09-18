Pavoroso: el restaurante viral de la CDMX que transformó la forma de comer pavo

El concepto de pavoroso nació de una tradición familiar con más de 50 años de experiencia en la venta de pavo en México. Lo que comenzó como un negocio para despiezar y ofrecer carne fresca evolucionó hacia un restaurante en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México que está cambiando la manera en que las personas piensan en esta proteína.

La propuesta combina tradición con innovación y busca que este platillo deje de ser un alimento reservado para ocasiones especiales. En pavoroso, el ave es protagonista de la mesa durante todo el año. El restaurante aprovecha cada parte del animal, desde la pechuga hasta los huesos, con un enfoque sustentable y artesanal que lo ha convertido en tendencia dentro de la escena gastronómica capitalina.

Un nombre con historia

El nombre original fue Pavorosso, un juego de palabras que evocaba respeto y sabor. Con el tiempo, se consolidó como pavoroso, manteniendo una esencia llamativa y fácil de recordar. Esta identidad ha logrado posicionar al lugar como uno de los proyectos más virales en redes sociales, gracias a la creatividad de su menú y a su propuesta poco común.

¿Qué ofrece Pavoroso?

El menú es versátil y cambia semana con semana. Entre sus platos más comentados se encuentra la Pavurguer, que incorpora ala de pavo, o la pierna ahumada y frita que se ha vuelto un clásico entre los comensales. También se ofrecen sopas como la de lima, caldos de huesos y sándwiches de pavo que han generado reseñas positivas por parte de visitantes y foodies.

El lugar cuenta con un enfoque accesible: se puede comer en el restaurante o llevar cortes naturales y ahumados a casa, incluyendo pechuga, muslo, alas y pavo entero. Además, la carta integra opciones veganas para quienes buscan alternativas distintas.

Un concepto viral y en crecimiento

La popularidad de pavoroso ha crecido rápidamente gracias a su propuesta innovadora. En redes sociales, el restaurante se volvió viral por mostrar que el pavo es más que un platillo de temporada. Hoy es visto como un alimento versátil, saludable y rico en proteínas, ideal para cualquier momento del año.

Con horarios extendidos de jueves a sábado, el lugar se consolidó como un punto de encuentro culinario en la Roma Norte y como un ejemplo de cómo una tradición puede reinventarse hasta convertirse en un fenómeno cultural y gastronómico en la Ciudad de México.