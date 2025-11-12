A Montreal con Juliá Tours ¡en invierno es un increíble destino!

Montreal vive el invierno con energía. La ciudad no se guarda en casa: sale a las plazas, ilumina barrios completos y arma muchas actividades al aire libre. Juliá Tours te lleva con itinerarios que muestran la cara más activa del sitio, pensados para familias, parejas y amigos que buscan cultura, gastronomía y nieve en un mismo viaje.

Octavio Amaro, Gerente de Relaciones Públicas y Trade de Tourisme Montreal para México, se encargó de capacitar a un selecto grupo de agentes de viajes.

¿Cómo llegar?

Desde Ciudad de México hay vuelos directos a Montreal con Aeroméxico y Air Canada durante todo el año. También existen opciones desde Cancún y, como novedad, Air Transat abrió la ruta Guadalajara–Montreal con fecha de inicio el 12 de diciembre. El trayecto ronda cinco horas y media.

La ciudad funciona como puerta de entrada a Quebec y al este de Canadá, con conexiones en tren o carretera hacia Quebec City, Ottawa y Toronto. Para cruces de largo alcance, Montreal mantiene enlaces con Europa (París, Londres) y Asia (Tokio, Seúl).

Édgar Chávez y Octavio Amaro Agentes invitados Érika Valerio y Octavio Amaro Octavio Amaro y Paola Maury Sergio Silva, Lidia Soto y Érika Bautista Víctor Valderrama y Rosa Catalina Meza Montserrat Cristóbal y Héctor Oliva Octavio Amaro Beatriz Gallardo y Leli Loyo Lizbeth Piña y Eladia Cabrera Blanca Mejía e Irma González Francieli Kaiper y Miriam Espina

Invierno a tu ritmo

La temporada fría inicia en diciembre y trae nieve abundante. No hace falta salir de la isla para vivir actividades clásicas: patinaje sobre hielo en pistas de barrio, raquetas en parques urbanos, esquí de fondo y tubing familiar.

La Basílica de Notre-Dame suma “AURA”, una experiencia inmersiva nocturna dentro del templo. El Viejo Montreal luce su rueda de la fortuna y vistas del río San Lorenzo; la escena de cafés invita a entrar en calor con especialidades locales.

Cultura y cocina con sello propio

Más de 100 comunidades conviven en Montreal, y eso se nota en la mesa, mantiene una ruta de restaurantes de fusión, mercados como Jean-Talon y talleres con chefs que inician en el mercado y terminan en cocina. Para planes en grupo hay visitas a museos —el de Bellas Artes es referencia nacional— y a circuitos de murales que cambian calle por calle.

Experiencias para todas las generaciones

Oasis Immersion, en el Palacio de Congresos, renueva contenidos cada año con salas 360°. El Museo de Ciencia y la pantalla IMAX complementan un día familiar. Los fanáticos del deporte encuentran calendario de la NHL para ver a los Canadiens y conocer el origen del hockey sobre hielo. Quien prefiere naturaleza cercana tiene Mont-Tremblant a una hora y viñedos de la región a menos de 45 minutos.

Ciudad segura, accesible e inclusiva

Montreal figura entre las urbes más seguras del mundo, con ambiente abierto y hospitalario. Caminar por el centro resulta cómodo; el sistema de transporte conecta barrios creativos, zonas históricas y áreas comerciales. Para optimizar el presupuesto, la ciudad cuenta con pases de tres o cinco atracciones que incluyen experiencias inmersivas, museos y atracciones icónicas.

Lujo

Va desde hoteles que combinan sofisticación con sabor local, así como las compras y moda que tienen que ver con la originalidad y el garbo. No falta el wellness, con relajación para que disfrutes de un tiempo para ti.

Ya lo sabes, Montreal te espera con nieve, arte y sabores. Con Juliá Tours, la logística queda resuelta y la agenda se llena de momentos memorables. ¿Listo para tu invierno canadiense?