Arizona busca consolidarse como uno de los destinos favoritos de los viajeros mexicanos en Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina de Turismo del estado, “durante 2024 recibió a 3.7 millones de visitantes provenientes de México y se prevé este número aumente este 2025”, detalló Alix Riogway, directora interina, lo que mantiene al país como su principal mercado internacional.

En entrevista con INVERTOUR, Kimberly Todd, Director of Media Relations, comentó que quieren fortalecer este vínculo con nuevas estrategias, destacando su diversidad natural, cultural y urbana. Desde el Gran Cañón del Colorado, uno de los parques nacionales más emblemáticos del mundo, hasta ciudades vibrantes como Phoenix, Scottsdale y Tucson, Arizona que combinan cosas únicas.

Naturaleza y actividades al aire libre

En el norte del estado, los visitantes pueden explorar paisajes desérticos, montañas y zonas nevadas ideales para practicar deportes de invierno. “En Tucson, por ejemplo, es posible esquiar por la mañana y jugar golf por la tarde, algo que pocos destinos del país pueden ofrecer”, dijo Pedro Berruecos, PR Account Manager de CWW, la empresa que representa a este destino y que dirige Mauricio González. Además, la Ruta 66 celebrará su centenario en 2026, lo que promete atraer a viajeros interesados en los road trips y en la historia del suroeste estadounidense.

Lujo, bienestar y mucho más

El turismo de lujo ha tomado fuerza con la renovación de hoteles y spas de alto nivel. El JW Marriott de Scottsdale, por ejemplo, invirtió $25 millones de dólares en la ampliación de su spa, creando una sensación de bienestar inspirada en el desierto. Estas propuestas se suman a la oferta de resorts, campos de golf, gastronomía local e internacional y una amplia agenda de festivales.

Conectividad y oportunidades

Arizona cuenta con vuelos directos desde la Ciudad de México a Phoenix operados por Aeroméxico y American Airlines, con una duración de menos de tres horas. La conectividad terrestre también permite viajar fácilmente a destinos cercanos como Sedona, Flagstaff o Tucson.

El estado mantiene una estrecha relación con los agentes de viajes y desarrolla programas de capacitación y colaboración con operadores como Travel Shop, enfocados en parques nacionales y experiencias naturales.

Alix Riogway y Mauricio González Alix Riogway, Pedro Berruecos y Kimberly Todd Lori German Glenn Schlottman

Glendale y Gilbert

Como parte de la Misión de Ventas de Arizona, Glendale y Gilbert mostraron su oferta para el viajero mexicano.

Lori German, deputy director, Office of Economic Development, City of Glendale, comentó que se encuentra en el área metropolitana de Phoenix, a solo 30 minutos del aeropuerto internacional, con fácil acceso desde vuelos directos desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta ciudad de Arizona combina entretenimiento, deportes y compras en un solo lugar, ideal para escapadas cortas o viajes familiares.

El Westgate Entertainment District concentra algunos de los recintos más importantes del estado, como el State Farm Stadium, sede de los Arizona Cardinals, y el Desert Diamond Arena, donde se realizan conciertos y eventos internacionales. Glendale también es hogar del campo de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles y los White Sox, así como de más de 50 restaurantes, hoteles y outlets.

Sin fecha confirmada de apertura, continúan los trabajos del VAI Resort, el hotel más grande de Arizona, con 1 mil 100 habitaciones y el primer Mattel Adventure Park del mundo, inspirado en marcas como Barbie y Hot Wheels. Glendale tiene además actividades al aire libre, golf, paseos en globo y opciones gastronómicas exclusivas, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del suroeste estadounidense.

Gilbert, por su parte, es “hogar”, así lo describió Glenn Schlottman, Tourism Program Manager, porque “es como estar en casa, lejos de tu casa”. Se localiza en el área metropolitana de Phoenix, a solo 20 minutos del aeropuerto internacional Sky Harbor. Es la cuarta comunidad más grande de Arizona y destaca por su ambiente relajado, ideal para quienes desean una escapada cercana a la naturaleza sin alejarse de la ciudad.

Su centro urbano es una fuerte propuesta gastronómica con chefs reconocidos, cervecerías artesanales y experiencias culinarias tipo farm to table. Lugares como Agritopia combinan viñedos, cenas en huertos y recorridos por granjas locales.

Los visitantes pueden disfrutar recorridos en bicicleta hacia la Riparian Preserve, paseos por reservas naturales y opciones de compras en el Epicenter. Gilbert se define como un lugar acogedor, perfecto para familias, parejas y viajeros que buscan una vivencia auténtica en Arizona.