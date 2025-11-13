Claudia González, nueva presidenta electa de AFEET

La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET) tendrá nueva presidenta para el periodo 2026/27, se trata de Claudia González, directora general de Inter Cruises, quien ganó en la más reciente Asamblea General Ordinaria de Votaciones y Elecciones.

Tras el conteo de votos y conforme a los estatutos, Claudia González resultó electa como presidenta. El anuncio fue hecho por la actual titular de la AFEET, Magdalena Saldívar.

“Quiero expresar mis sinceras felicitaciones a mi querida Claudia, que hace unos minutos ganó la presidencia de AFEET para 2026. Ha sido un privilegio trabajar contigo como vicepresidenta este año; tu compromiso, tu capacidad y tu calidad humana han sido muy valiosas para todas nosotras. Para mí, tu apoyo ha sido invaluable. Estoy segura de que desempeñarás un papel impecable frente a la asociación, y sé que todas estarán felices de tenerte”, comentó Saldívar.

El evento contó con la participación de 33 integrantes de AFEET, así como de otras que se conectaron a través de la plataforma Zoom.

Una nueva etapa de liderazgo en AFEET

Claudia González dirige Inter Cruises desde 1996, donde ha destacado por su talento, dedicación y perseverancia. Hoy lidera una de las operadoras de cruceros más consolidadas del país.

Tras esta designación, González aseguró que dará continuidad al trabajo realizado por Magda Saldívar dentro de la AFEET y que buscará acercarse a cada asociada para fortalecer los lazos entre todas.

“Hay que ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que requieren, a dónde quieren llegar y qué esperan de nosotros, para poder cumplir lo que ellas necesitan, pero también para que conozcan a la asociación desde sus entrañas. Eso determina también otro de mis ejes, que es el networking entre nosotras a nivel país: no quedarte solo a nivel nacional, sino trabajar con nuestras afiliadas”, declaró.

En este sentido, la directora general de Inter Cruises Operadora de Viajes enfatizó que aún queda mucho trabajo por hacer y que se implementarán algunos cambios en congreso y convención. Además, aseguró que continuará con algunas estrategias inconclusas.

«Hay muchas estrategias que trae Magda y que no logró terminar; todavía no las puedo revelar, pero todo es para el crecimiento de todas, en el sentido de generar mayor negocio entre las socias. Yo no voy a hacer nada nuevo, sino sacar el valor que ya tenemos, para reflejarlo ante ellas, muchas de las cuales son mujeres muy talentosas», mencionó.

Claudia se dijo sorprendida después de que la votación fuera unánime. «Fue una sorpresa para mí. Todas las filiales votaron por mí, también a nivel nacional, y solo hubo dos excepciones, pero en general el porcentaje fue muy alto. Estoy sorprendida y contenta, porque eso también significa que confían en mí, aunque al mismo tiempo es un compromiso mayor», mencionó.

La mesa directiva quedará conformada por cinco integrantes: Claudia González, presidenta; Judith Palleiro, vicepresidenta; Alicia Nogues, segunda vicepresidenta; Marcela Carmona, tesorera y Ximena Palominos, secretaria de la mesa directiva base. Por su parte, el Consejo de Honor y Justicia continuará integrado por Carmen Torreblanca, Cecilia Beltrame y Yarla Covarrubias.