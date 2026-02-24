Roma, líder en turismo nocturno este 2026

En efecto, así lo evidencia el estudio de Radical Storage que evaluó 50 ciudades. Y la bella Roma, se coronó en la primera posición con una puntuación de 6.07 sobre 10 y un 9.2 en experiencias.

La capital de Italia destacó por sus 305 recorridos nocturnos, incluyendo el Coliseo y los Museos Vaticanos. Además, ofrece transporte fiable con metro y autobuses operativos hasta las 23:30 horas. Superando a Ámsterdam y Tromsø, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

Cabe destacar que Roma, se localiza en el centro-occidente de la península itálica, a orillas del río Tíber y cerca del mar Tirreno. Se sitúa estratégicamente en una zona de colinas (las famosas siete colinas) y alberga en su interior al estado independiente del Vaticano.

La ciudad es popular también por su inmenso patrimonio histórico, siendo el centro de la cristiandad y una de las ciudades más influyentes en el mundo occidental.