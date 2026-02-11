El amor florecerá en un viaje a Italia

Salerno, Verona y Trieste, son ideales para celebrar el mes del amor. Se alejarán de las multitudes mientras que disfrutan en pareja, en Italia, un destino líder para el romance por excelencia.

Realizar una travesía romántica en este mes del Amor y la Amistad, es una excelente idea, ya que Il Bel Paese, como también se le denomina, se posiciona como uno de los principales sitios europeos para compartir experiencias en pareja. No sólo por los Juegos Olímpicos invernales que se efectuarán en este mes, sino por las diferentes opciones que ofrece, desde sitios icónicos hasta lugares pequeños y menos ubicados.

3 sitios románticos

¿Quieres conocer las opciones románticas? Hay para todos los gustos.

La más atractiva

Es Salerno, de acuerdo con Skyscanner, que la posiciona como destino de moda para este 2026; ha mostrado un aumento del 211 % interanual en las búsquedas. Como pareja, suban a un romántico tour privado en barco para bucear o nadar, que los llevará a conocer Positano, Capri y Amalfi, famosas por su cultura mediterránea. Ideal para escapar de las multitudes del ferry.

En las estrechas calles de su Centro Storico, pueden detenerse a contemplar el Duomo di Salerno, una joya del románico normando y el encantador Giardino della Minerva, un jardín botánico de cinco niveles en una de las laderas. Para gozar de las mejores vistas de la ciudad, hay que dirigirse al Lungomare Trieste, un paseo peatonal que bordea la playa, ideal para caminar, correr o simplemente tomar un café o una copa.

Romance Shakespeariano

Lo encontrarán en Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Del 14 al 16 de febrero transforma su centro histórico en un espacio salpicado de romance y cultura. El amor flota en sus sitios emblemáticos como la Piazza dei Signori con instalaciones románticas y un mercado artesanal en forma de corazón, que pueden apreciarse desde lo alto de la Torre dei Lamberti, su imponente campanario.

En la logia di Fra’ Giocondo montarán espectáculos. Habrá recorridos por la casa de Julieta, donde puedes dejar notas de amor. Disfruta de una visita a Giardino Giusti, un jardín con esculturas, fuentes y lugares secretos.

Elegancia adriática

Es uno de los atractivos de Trieste, ideal para escapadas relajadas, alejados de los tumultos de Venecia. Sus paseos marítimos y sus colinas brumosas, te hacen sentir en la Riviera italiana, salpicada de grandeza. Para conocer la cultura cafetalera y gozar el atardecer, la elección es la Piazza Unità d’Italia, en sus cafeterías disfruten un auténtico espresso.

Pueden elegir entre un tour por viñedos cercanos para ver los orígenes del Prosecco con un picnic burbujeante o una cata con maridaje gastronómico con mariscos del Adriático en el centro de la ciudad. Este año el día de San Valentín coincide con sus carnavales, por lo que del 12 al 18 de febrero habrá desfiles de máscaras en el distrito de Servola.

Lujosa travesía en tren

Si no es posible concretar una travesía en febrero, ¿qué tal si le das un regalo muy especial a tu pareja? Un pase para abordar el Venice Simplon-Orient Express, que inaugurará una nueva ruta que conectará París con la Costa Amalfitana a partir de mayo. El recorrido está bañado de lujo extremo: los recibirán con una copa de champagne, a bordo contarán con un mayordomo las 24 horas y habrá piano en vivo en el Vagón Bar 3674. Además, de una visita guiada en Pompeya, que incluye zonas normalmente cerradas al público.