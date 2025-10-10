American Airlines y la Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo conseguir boletos con millas AAdvantage

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó, y American Airlines anunció un beneficio especial para sus pasajeros frecuentes. A partir del 13 de octubre, los miembros del programa AAdvantage® podrán canjear sus millas por boletos exclusivos para los partidos del torneo más esperado del fútbol.

La aerolínea, que fue nombrada Proveedor Oficial de Aerolíneas de Norteamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ofrecerá acceso prioritario a los encuentros que se celebrarán en las 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos. Esta iniciativa forma parte de la alianza entre American Airlines y la FIFA, con el objetivo de brindar experiencias únicas a los aficionados que deseen vivir el Mundial de una forma distinta.

Acceso exclusivo para miembros AAdvantage®

Los miembros del programa de lealtad AAdvantage® podrán canjear sus millas por boletos según su nivel de estatus:

13 de octubre: AAdvantage Executive Platinum® y ConciergeKey®

14 de octubre: AAdvantage Gold®, Platinum® y Platinum Pro®

15 de octubre: todos los miembros AAdvantage®

“Nos enorgullece ser parte de este evento histórico y ofrecer a nuestros clientes más fieles la oportunidad de asegurar sus asientos para los partidos más importantes del mundo”, declaró Scott Long, vicepresidente sénior de AAdvantage® de American.

La aerolínea también confirmó que, durante todo el año previo al torneo, promoverá ofertas especiales, sorteos y experiencias exclusivas para los aficionados que viajen a los destinos sede del Mundial.

Más beneficios para los socios AAdvantage®

Los viajeros que acumulen millas con American Airlines o con sus socios comerciales podrán acceder a descuentos de hasta 40 % en la compra de millas. Además, quienes residan en Estados Unidos y sean mayores de 18 años podrán registrarse diariamente en aa.com/fwc26perks para participar en un sorteo que otorgará boletos para la final del torneo.

American Airlines recordó que registrarse en el programa AAdvantage® es gratuito, lo que facilita que más pasajeros participen y obtengan beneficios de viaje y recompensas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Conectividad total hacia las sedes del Mundial

La aerolínea destacó que opera más vuelos a más destinos que cualquier otra compañía estadounidense, con más de 6 mil 500 vuelos diarios a 350 destinos en todo el mundo. Este servicio incluye todas las ciudades anfitrionas del torneo, lo que convierte a American Airlines en la opción ideal para quienes planean vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde las gradas.