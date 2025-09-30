Las 6 iglesias imperdibles para visitar en Roma, Italia

Roma, conocida como «La Ciudad Eterna», destaca por su imponente legado cultural y arquitectónico. Entre sus maravillas se encuentran monumentos emblemáticos como el Coliseo, el arte renacentista que adorna sus calles, y el Vaticano, epicentro espiritual y artístico que ha marcado profundamente la civilización occidental.

El turismo religioso es una de las grandes atracciones ciudad que sido corazón papado crisol culturas a lo largo historia.

Si planeas viajar a Italia, la Basílica San Pedro, la Capilla Sixtina y el Panteón son paradas obligatorias. Pero también merecen atención joyas como la iglesia Ignacio Loyola y la majestuosa Santa María Mayor, sitios que reflejan la grandeza y riqueza fascinante.

Panteón

Consagrado como iglesia cristiana en el año 609 d.C., el Panteón de Roma es reconocido por albergar una de las cúpulas más influyentes de la historia. Su arquitectura y diseño han servido de inspiración directa para numerosas basílicas y edificios emblemáticos. En su interior, la luz natural entra a través del óculo central, iluminando este majestuoso monumento que continúa impresionando a turistas de todo el mundo.

Capilla Sixtina

La Capilla Sixtina es una visita obligada para quienes recorren el Vaticano. Su techo, considerado uno de los más emblemáticos del mundo, ofrece una vista impresionante. Construida en el siglo XV dentro de la residencia oficial del Papa, quedó inmortalizada por los frescos de Miguel Ángel. Su obra en la bóveda, junto con El Juicio Final en la pared del altar, siguen siendo logros artísticos monumentales que atraen a millones de personas cada año.

Iglesia Ignacio Loyola

La Iglesia Ignacio Loyola promete deslumbrarte con su fascinante ilusión óptica. Aquí podrás admirar la arquitectura barroca del siglo XVII y el excepcional trampantojo realizado por Andrea Pozzo. La obra representa una ascensión al cielo, creando una gran cúpula que, en realidad, nunca llegó a construirse.

Basílica Papal Santa María Mayor

Una de las más veneradas. Considerada una de las grandes y antiguas dedicadas a la Virgen, la basílica Papal Santa María Mayor alberga una reliquia de valor incalculable: un fragmento de madera del pesebre de Cristo en Belén. Uno de los principales destinos para quien está interesado en la historia.

Basílica San Juan Letrán

Dentro de la jerarquía católica, destaca la sede antigua de las cuatro grandes basílicas papales, única y verdaderamente venerada como la «Madre y Cabeza de todas las Iglesias del mundo», de importancia incomparable.

San Pablo Extramuros

Construida sobre la tumba del apóstol Pablo, su significado solo es superado por su tamaño, convirtiéndola en una de las mayores de la ciudad. Su fastuoso interior, adornado con mármoles y detalles dorados, destaca por monumentos extraordinarios representativos del patrimonio romano.