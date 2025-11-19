5 destinos con experiencias para cerrar el año

El cierre del año inspira a muchos viajeros a buscar aventuras fuera de lo común. Datos de Booking.com indican que 68 % de los mexicanos tiene como principal motivación vivir experiencias que rompan la rutina. Con esta idea en mente, estos destinos ofrecen actividades memorables: desde sobrevolar templos milenarios hasta recorrer glaciares o nadar con fauna marina. Cada lugar propone una forma distinta de despedir el año.

Fairbanks, Alaska – Estados Unidos

Entre paisajes nevados y temperaturas extremas, Fairbanks es una puerta de entrada al Ártico. De noviembre a febrero, los visitantes pueden realizar un recorrido en trineo con encuentro de renos y observar, con suerte, las auroras boreales sobre los bosques helados. La región también ofrece descansos cálidos en Chena Hot Springs, visitas culturales al Museum of the North y cafés locales con ambiente invernal.

Dónde hospedarte: Tucked Away Timber Lower Suite, una cabaña rústica equipada con cocina, dos recámaras y un espacio exterior donde, en noches despejadas, es posible ver auroras.

Luxor, Egipto

Vivir un amanecer sobre el Valle de los Reyes es una experiencia única. En Luxor, los vuelos en globo muestran el Nilo, los templos de Karnak y los Colosos de Memnón desde perspectivas privilegiadas. En tierra, la ciudad ofrece mercados tradicionales, gastronomía local y paseos en feluca al atardecer.

Dónde hospedarte: Jolie Ville Hotel & Spa Kings Island, un hotel en una isla privada del Nilo que permite descansar después de recorrer la historia del antiguo Egipto.

Phuket, Tailandia

Para viajeros que buscan selva y adrenalina, Phuket ofrece rafting en ríos intensos y recorridos en cuatrimoto por Phang Nga. La isla complementa la aventura con cultura, mercados nocturnos y playas donde es posible relajarse después de explorar.

Dónde hospedarte: Arco Phuket Town, un hotel boutique con ubicación estratégica para disfrutar tanto la ciudad como las actividades de la zona.

Höfn, Islandia

Höfn es una combinación de glaciares, cuevas azules y playas volcánicas. Aquí se pueden realizar actividades como tirolesa, escalada en hielo y visitas guiadas a cuevas dentro del Parque Nacional Vatnajökull. La gastronomía local, especialmente la langosta, completa la experiencia.

Dónde hospedarte: Una casa con tres habitaciones, jardín, solárium y techos de vidrio que permite observar el cielo islandés desde la comodidad del interior.

Lima, Perú

Desde el puerto de Lima parten tours hacia las Islas Palomino, donde visitantes pueden nadar con lobos marinos en libertad. La experiencia incluye un recorrido marítimo y vistas de la costa peruana. Barranco, Miraflores y el Malecón completan el panorama con arte, gastronomía y atardeceres frente al Pacífico.

Dónde hospedarte: WasiPai Boutique Hotel, en Barranco, ideal para quienes desean combinar aventura con el estilo cultural del distrito.

Estos destinos ofrecen una forma distinta de despedir el año, con actividades que combinan naturaleza, cultura y aventura.