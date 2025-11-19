Lourdes: fe, paisajes y sabores que cautivan a millones de viajeros

Ubicada al suroeste de Francia, Lourdes es una ciudad única, conocida por sus paisajes pintorescos y su gastronomía excepcional. Cada año recibe a 3.5 millones de visitantes de todo el mundo que llegan para visitar el santuario de Notre-Dame, convirtiéndola en un destino ideal para el turismo religioso.

Este sitio cuenta con mucho más que espiritualidad. Aquí puedes conectar con la naturaleza, descubrir castillos históricos, degustar exquisitos vinos de la región y recorrer sus calles en bicicleta mientras disfrutas de su arquitectura y escenarios únicos.

Si planeas viajar a Francia, Lourdes es un destino que no puedes dejar de visitar. En INVERTOUR te contamos todo lo que puedes hacer en esta ciudad mariana para aprovechar al máximo tu viaje.

Lourdes en 6 visitas imprescindibles

Esta ciudad cuenta con vistas ineludibles para todo viajero. Aquí puedes visitar el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, mejor conocido como el santuario de Notre-Dame, pescar en su lago, así como realizar esquí alpino.

Santuario de Nuestra Señora de Lourdes

Cada año, millones de peregrinos de todo el mundo llegan a la cueva de Massabielle, uno de los 22 puntos que conforman el santuario de Notre-Dame de Lourdes. Fue en este lugar donde, según la tradición, la joven Bernadette Soubirous tuvo 18 apariciones de la Virgen en 1858.

El santuario, que ocupa 52 hectáreas, ofrece numerosos espacios de culto para explorar. Entre ellos destacan tres basílicas: la Basílica de la Inmaculada Concepción, la más antigua; la Basílica Notre-Dame du Rosaire, de estilo romano-bizantino; y la Basílica subterránea de San Pío.

Los visitantes pueden recorrer uno de los dos Vía Crucis, marcados por estatuas de hierro fundido o mármol, antes de acercarse a las piscinas del santuario.

Castillo fortificado y su museo pirenaico

Imponente y majestuoso, el castillo de Lourdes se alza sobre un espolón rocoso dominando la ciudad. Esta fortaleza, clasificada como Monumento Histórico, ha resistido los siglos durante más de mil años.

En su interior, alberga el Museo de los Pirineos, reconocido como “Museo de Francia”, que reúne algunas de las colecciones más importantes sobre la historia y la cultura de la región. La visita culmina en su jardín botánico, un espacio lleno de plantas aromáticas y medicinales que invita a relajarse y conectar con la naturaleza.

Les Halles de Lourdes

Las Halles de Lourdes, con su icónica arquitectura metálica de finales del siglo XIX, son un punto de encuentro para curiosos y amantes de la gastronomía. En su interior, los visitantes pueden probar delicias locales como truchas de los Pirineos, cerdo negro de Bigorre, tomme y el tradicional gâteau à la broche. Abierto de abril a octubre, el mercado ofrece un auténtico recorrido por los sabores del suroeste francés.

Lago de Lourdes

Este lago es perfecto para empezar el día corriendo, dar un paseo, practicar ciclismo o disfrutar de la pesca. También se puede hacer surf de remo, entre otras actividades al aire libre. Situado a solo unos kilómetros del centro de la ciudad, ofrece un espacio ideal para conectar con la naturaleza y relajarse.

El Pico del Jer

Aquí, los turistas disfrutan de una de las vistas más espectaculares de Lourdes y los Pirineos. Situado a 900 metros de altitud, el Pic du Jer es el punto de partida de numerosas rutas de senderismo, ciclismo de montaña y running. Los aventureros también pueden explorar cuevas o descubrir flores y plantas aromáticas siguiendo el sendero botánico que recorre la montaña.

Estación de montaña Hautacam

A menos de 30 kilómetros de Lourdes, la estación de montaña de Hautacam, situada a 1 mil 509 metros de altitud, es un destino que ofrece emociones todo el año. En invierno, se puede practicar esquí alpino y de fondo, caminar con raquetas de nieve, deslizarse en trineos tirados por perros o en tubos inflables. Durante el resto del año, Hautacam invita a disfrutar de trineos sobre raíles, paseos con llamas o recorridos en patinete eléctrico.