Azores: un paraíso que deslumbra de día y de noche

¿Te apasiona el turismo astronómico? Las Azores, en Portugal, son un destino ideal para quienes disfrutan de contemplar estrellas y constelaciones en paisajes naturales impresionantes. Este archipiélago mágico ofrece experiencias únicas: desde navegar entre ballenas hasta maravillarse con cielos estrellados lejos de la contaminación lumínica.

Si planeas viajar antes de que termine el año, esta isla es una parada imperdible para conectar con la naturaleza y dejarse sorprender por sus espectaculares paisajes y noches estrelladas.

¿Qué más puedes descubrir en las Azores?

El archipiélago de las Azores es sinónimo de naturaleza en estado puro. Podrás observar cetáceos en libertad, asomarte a cráteres volcánicos, caminar entre verdes montañas y bañarte en lagos de agua caliente. Además, sus cielos nocturnos están entre los más espectaculares del mundo, y su gastronomía se cocina con el calor de la propia tierra. Todo esto, siempre rodeado de paisajes que quitan el aliento.

Las Azores son una de las nueve islas portuguesas llenas de joyas naturales, donde la intervención humana pasa casi desapercibida y la vegetación sigue siendo la gran protagonista.

Consejos para vivir el turismo astronómico

Si ya tienes la maleta lista, toma nota: aquí te damos algunos consejos para sacar el máximo provecho a tu próxima experiencia astronómica.

Investiga lugares y temporadas ideales

Consulta el calendario astronómico

Empaca lo esencial

Revisa las condiciones meteorológicas

Elige lugares con baja contaminación lumínica

Planifica tu seguridad

Aprende sobre constelaciones y estrellas

Adáptate a la oscuridad

Respeta el entorno natural

Únete a grupos y comunidades de astronomía

Aquí, de día o de noche, podrás disfrutar de su naturaleza y de cielos estrellados durante toda tu estadía. ¿Listo para emprender esta aventura?