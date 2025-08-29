3 escapadas románticas al Caribe, de Jamaica a Barbados

¿Deseas una combinación entre sol, lujo e intimidad? El Caribe ofrece eso y mucho más. No importa si estás pensando en pedir matrimonio, celebrar un aniversario o simplemente pasar unas vacaciones en pareja, nunca te defraudará, pues brinda más que playas con suave arena.

En una era de abundantes opciones, se mantiene competitivo. Las cifras revelan que las búsquedas han aumentado un 7 %, tal vez impulsadas por sus vibrantes ofertas. México, se destaca como el mercado origen con mayor crecimiento interanual gracias a las búsquedas de vuelos a lugares caribeños que se duplicaron con creces, según cifras de ForwardKeys.

Definitivamente, imperdibles

Si ya te hemos convencido de planear tu próxima aventura romántica al Caribe, elige entre estos tres destinos:

1- Jamaica, para los aventureros

Es ideal por su combinación de descanso y odiseas únicas. Ha batido récords, basados en reservas a resorts, todo incluido, llegadas de cruceros y aumento de vuelos charter. De hecho, en julio recibió 286 mil 548 llegadas áreas, lo que significa un incremento del 16.5 % respecto al 2024, señaló Caribbean National Weekly. Por lo que se posiciona como el punto más codiciado de la zona.

Si son intrépidos, naveguen en una balsa de bambú por el río Martha Brae, que permitirá descubrir los encantadores pueblos ribereños. Por la noche, la apuesta es un espectáculo de luces brillantes por el misterioso Mystic Lagoon. Un crucero en catamarán desde Montego Bay, les facilitará bucear, pescar y contemplar la inmensidad del mar. No se pierdan de un picnic frente a las cataratas Konoko, en las colinas de St Ann o escalen las cataratas del río Dunn y después sumérjanse en sus piscinas naturales.

2- Barbados, para almas tranquilas

Especial para los que buscan escapadas de lujo. Le fascinará Carlisle Bay, una pacífica bahía, famosa por sus aguas tranquilas, si bucean en el fondo encontrarás numerosas reliquias de barcos; gozarán de una de las mejores vistas en su faro Needham’s Point. Al atardecer lo ideal es un paseo en catamarán y por las noches degusten platillos excepcionales en una cena bajo las estrellas.

Por cierto, Bridgetown, el centro cultural de Barbados, se transformó en el Carifesta XV con exposiciones de moda, instalaciones de arte contemporáneo y encantadoras muestras de danza, que celebran la inmensa energía creativa que une al Caribe. Estuvo disponible hasta el 31 de agosto de 2025.

3- Granada, para los amantes de la privacidad

Es la menos concurrida de nuestras recomendaciones, por ello, será más fácil crear una conexión más profunda con tu pareja. Denominada Isla de las Especias, los llevará a explorar plantaciones donde aprenderán sobre el cultivo de la nuez moscada, canela y cacao. Si son amantes de la repostería, pasen un buen rato en un taller sobre la elaboración del chocolate.

Si aman la naturaleza, hay varias opciones: practicar senderismo para sorprenderse con la impresionante vista que ofrecen las cataratas Seven Sister; rodear un lago en un cráter, a través de la selva tropical, en el Parque Nacional Grand Etang; realizar un paseo romántico por la playa Grand Anse. Snorquelear, es posible en el parque de las Esculturas Subacuáticas, para terminar el día naveguen al atardecer por el pintoresco puerto de St. George.

No importa la elección, lo que sí es seguro es que reconectarán y gozarán de grandes aventuras en cualquiera de los tres destinos.