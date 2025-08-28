¿Cuándo es Barbie Run 2025 en la CDMX y cuánto cuesta?

La Ciudad de México no sólo será escenario del regreso de una de las carreras más icónicas inspiradas en superhéroes —la Carrera de Batman 2025—, sino que también albergará un evento dedicado a las fanáticos de Barbie, uno de los juguetes más emblemáticos de Mattel que marcó la infancia de millones de niñas.

Organizado por Asdeporte, Barbie Run 2025 está programado para el próximo domingo 23 de noviembre, con salida a las 6:30 horas. Aunque la ruta aún no ha sido publicada, se ha confirmado que la sede será en la capital del país.

La carrera contará con categorías femenil y varonil, divididas en tres distancias: 3 kilómetros, considerada una carrera recreativa; 5 kilómetros; y 10 kilómetros, para quienes buscan un mayor reto.

Además, se premiará a los tres primeros lugares como ganadores absolutos en las distancias de 5 y 10 kilómetros, en ambas ramas: varonil y femenil. Sin embargo, la caminata de 3 km, al ser considerada recreativa, no tendrá premiación.

Si creciste con Barbie, esta es tu oportunidad para rendir homenaje a la muñeca que inspiró a generaciones. Creada por Ruth Handler, cofundadora de Mattel, la famosa muñeca nació con la idea de que las niñas pudieran imaginarse en cualquier rol: desde doctora o deportista, hasta mamá, ciclista o científica. Un juguete que, más allá del juego, alentó sueños.

¿Cuánto cuestan los boletos para Barbie Run 2025?

El evento deportivo Barbie Run 2025 abre un espacio para que niñas y niños vivan una experiencia única en familia. Si quieres participar, los boletos ya están disponibles.

El costo de participación varía según la fecha de registro:

Precio promoción (hasta el 6 de octubre): $685

Precio regular (del 7 de octubre al 20 de noviembre): $740

Precio “última llamada Barbie” (21 y 22 de noviembre): $900

Es importante mencionar que los kits de corredor se entregarán los días viernes 21 y sábado 22 de noviembre, días antes del evento.

Si aún no tienes planes para disfrutar en familia, esta es la oportunidad perfecta para compartir una experiencia inolvidable.