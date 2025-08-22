¡It’s time to comeback! A Jamaica

Sí, Jamaica, esta hermosa isla caribeña pide que te vuelvas a enamorar de su encanto y vuelvas a visitarla, por ello una interesante delegación visitó nuestro país, y ofreció un desayuno a un selecto grupo de agencias.

Esta reunión fue presidida por el gran Alex Pace, CEO de GMS Group, empresa que desde hace años representa a Jamaica, “Gracias a todos ustedes por venir, le tengo un cariño muy especial a este destino porque, como saben, la representamos desde hace mucho tiempo, fue una de mis primeras cuentas, así que gracias por apoyarla siempre”.

Además, anunció el nombre de la nueva campaña: ¡It’s time to comeback! Claro, para que regreses una y 1 mil veces a esta isla maravillosa, plena de gente amorosa “Que te recibirá con los brazos abiertos”.

Luego presentó a Philip Rose, Deputy Director of Jamaica Tourism Board, quien mostró su satisfacción de representar a Jamaica, contando una historia de cuando era niño:

“Soy jamaiquino, y de niño, recuerdo que usaba brackets, después del entrenamiento de fútbol y, después de cada día de entrenamiento, comprábamos maíz tostado, lo cual era difícil de comer. Así que fui y pedí sopa de maíz. Me prometí a mí mismo que todo lo que hiciera en la vida beneficiaría y serviría al vendedor de esta comida. Así que hoy, muchos años después, estoy aquí frente a ustedes y con orgullo digo que trabajo para él, y para la señora que vende mangos y naranjas en los mercados. También para los caballeros que tocan la guitarra mientras sus visitantes, mis visitantes, caminan por la calle, por la playa. Estoy aquí sirviendo a la gente de Jamaica. ¿Y por qué les cuento esto?, porque hoy hay mucha alegría y mucha felicidad en mi país, porque hemos comprendido que para que el turismo sea un éxito, debe beneficiar a todos”, dijo orgulloso.

Informó que en los próximos cinco años lograrán 8 mil habitaciones de hotel más en Jamaica que se sumarán a la gran oferta que hay en la actualidad, desde grandes resorts todo incluido hasta hoteles boutique y otras muchas formas de hospedaje.

Rose invitó a visitar Jamaica, “Que es más que solo una hermosa playa, porque sabemos que ustedes también tienen playas. Este es mi viaje número 40 a México. Así que sé que tenemos playas divinas. Pero le hemos dado al mundo mucho más que solo eso. Dimos a Bob Marley, la música reggae, el pollo jerk. A Usain Bolt, el hombre más rápido de la vida. Les recuerdo a ustedes y, a mí que somos verdaderamente el país de un solo amor”.

En este encuentro, estaba presente John Woolcock, Manager, Grupos y Convenciones, quién dijo que Jamaica es un destino ideal para turismo MICE, por la gran infraestructura turística que posee, con innumerables hoteles, restaurantes y múltiples atractivos y gran diversidad de campos de golf, spas para cuidar salud y bienestar, entre otras.

Dónde se localiza Jamaica

Es una isla y país de las Antillas Mayores de 240 km de largo y un máximo de 80 km de ancho, situado en el bello mar caribe. Está a 630 km del subcontinente centroamericano, a 150 km al sur de Cuba a 180 km al oeste de la isla de La Isla la Española en la que están Haití y República Dominicana.

Conectividad

Gran variedad de aerolíneas vuelan a Jamaica con conexiones desde cualquier lugar del mundo, como Copa, LATAM, American Airlines, Avelo Airlines, Caribbean, Delta, Frontier, JetBlue, Southwest Airlines, Spirit, Sun Country y United Airlines, entre otras.

¿Se necesita Visa?

No, sólo se debe llenar un cuestionario vía online en GoTo enterjamaica.gov.jm, deberás incluir tu correo electrónico, y recibirás un Time Passcode, cuando este llegue completarás tu formulario y recibirás un email de confirmación. Y listo para entrar a Jamaica.

Puerta de Entrada de Cruceros

En efecto, todas las navieras llegan al paraíso jamaiquino, un destino popular para cruceros debido a su ubicación estratégica en el Caribe, sus múltiples puertos (Montego Bay, Ocho Ríos, Falmouth, Kingston y Port Antonio) permiten a los barcos acceder a diversas áreas de la isla, y la variedad de atractivos naturales y culturales que ofrece a los visitantes, como sus playas, cascadas, jardines botánicos y la famosa cultura del reggae.