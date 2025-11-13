¡Hola Barbados! Viaja con Copa Airlines a este destino caribeño con vida única

Barbados y Copa Airlines llevaron a cabo una presentación de destino con un workshop para agentes de viajes con operadoras mayoristas como Travel Shop y Mega Travel, así como Sandals Resorts, con hoteles para adultos con múltiples atractivos.

Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines en México agradeció a los presentes: “Ustedes van a conocer mucho más de las bondades de Barbados, por supuesto, también de la conectividad de Copa Airlines y que conozcan los puntos de contacto allá, y con quién pueden acudir al momento de comprar, de solicitar, de pedir un programa vacacional a Barbados y para eso están nuestras agencias Copa Vacations”.

La aerolínea tiene actualmente cuatro frecuencias semanales de Panamá a Barbados los días lunes, miércoles, viernes y sábado. En enero de 2026 agregarán una más.

Por su parte, Corey Garrett, director para Latinoamérica de Barbados Tourism Marketing Inc., la agencia gubernamental responsable de la promoción en todo el globo, detalló que tienen oficinas en Europa, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e incluso en los Emiratos Árabes Unidos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

“Somos una isla pequeña donde la cálida hospitalidad, la rica herencia y la belleza natural se fusionan. Barbados es famosa, por supuesto, por sus impresionantes playas, más de 50 con arena blanca, aguas cristalinas y sol todo el año”, precisó Garrett.

Asimismo, “somos conocidos como la capital culinaria del Caribe, la cuna del ron. Invitamos a los viajeros a descubrir los sabores de Barbados: nuestros ritmos y, por supuesto, nuestra maravillosa gente. Desde disfrutar de mariscos frescos en un restaurante a la orilla del mar, hasta degustar ron de primera clase en la legendaria y más antigua destilería de ron del mundo, Mount Gay Rum”, prosiguió con entusiasmo Corey.

Los atractivos de Barbados

Norisa Small, Tourism Facilitator, comentó que Barbados se ha consolidado como un destino caribeño con identidad propia. Su herencia británica, su espíritu isleño y su vibrante cultura lo distinguen dentro del Caribe.

La historia también forma parte importante del recorrido. El molino Morgan Lewis Windmill y la sinagoga judía de Bridgetown son ejemplos del legado cultural que conserva la isla. Además, el George Washington House, donde el primer presidente de Estados Unidos vivió un breve periodo, es una visita recomendada para quienes buscan conocer más sobre su pasado colonial.

En materia de hospedaje, Barbados cuenta con una oferta diversa: hoteles de lujo, villas privadas, propiedades boutique y opciones de rango medio. En los próximos años abrirán nuevas propuestas como Blue Monkey Hotel, Indigo y Royalton Barbados, y Hyatt Ziva, previsto para 2027.

La gastronomía es otro de los pilares de la isla. Platos como el flying fish y el macaroni pie representan su cocina tradicional, mientras que los restaurantes locales combinan ingredientes caribeños con técnicas internacionales.

Elite Club

Es un programa de aprendizaje virtual y recompensas, diseñado para elevar la experiencia del agente de viajes, brindar recompensas, fomentar una comunidad de profesionales hábiles, entre otros.

Por último, Barbados promueve lo que sus representantes definen como isla inclusiva: un destino seguro, con buena conectividad, donde el visitante puede salir de su hotel, convivir con los locales y disfrutar la esencia del Caribe en su forma más genuina.